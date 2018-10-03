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В Гродненской области во время ремонтных работ погиб рабочий

04.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Инцидент произошел в деревне Клющаны Островецкого района. 
 
 
 
30-летний житель Сморгони с бригадой производили отделку сайдингом костела. Для выполнения работ строители использовали самодельные леса. В какой-то момент неустойчивая конструкция отошла от стены здания.  В это время на них и находился мужчина: он упал с высоты более трех с половиной метров. Известно, что строительная бригада ремонтировала костел безвозмездно. 
 
 
От полученных травм рабочий скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. 
 
 
– Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи с участием экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Собираются материалы, характеризующие личность погибшего. Выполняются иные проверочные и процессуальные действия, – сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.
 
В Гродненской области во время ремонтных работ погиб рабочий
 
После проверки установлено, что  строительная бригада длительное время занимается выполнением ремонтных работ без регистрации. Использует оборудование, не отвечающее требованиям техники безопасности. 
 
 
 
 
 
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Инцидент произошел в деревне Клющаны Островецкого района.
 
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