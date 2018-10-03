В Пинске снова сломали саженцы лип

На протяжении последних месяцев зафиксировано 3 факта нанесения повреждений молодым саженцам на объектах озеленения города.

1 августа на благоустроенной после ремонта городской набережной свыше десятка саженцев оказались вырванными из посадочных мест и разбросаны на недавно устроенном газоне. Тогда же неизвестные разбили и декоративную вазу.









24 сентября на последнем участке реконструкции ул. Ленина коммунальники обнаружили поврежденный саженец ивы.







Теперь объектом надругательства над природой стали саженцы лип на улице Зои Космодемьянской. «Эко-вандалы» переломали пополам стволы молодых побегов. Деревья не подлежат восстановлению.













Работникам участка зеленого строительства предстоит высадить деревья заново за счет городского бюджета. Если же виновные будут установлены, сумма причиненного ущерба будет взыскана с них в установленном порядке.

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