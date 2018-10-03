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В Островецком районе следователи выясняют обстоятельства гибели строителя из Сморгони при ремонте костела
04.10.2018 — Разное | Светлы шлях
Островецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели жителя Сморгони во время выполнения ремонтных работ в реставрируемом костеле в деревне Клющаны Островецкого района.
Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи с участием экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Собираются материалы, характеризующие личность погибшего. Выполняются иные проверочные и процессуальные действия.
Установлено, что строительная бригада длительное время занимается выполнением по заказам аналогичных ремонтных работ без государственной регистрации. Использует оборудование, не отвечающее требованием техники безопасности.
Проверка продолжается. По ее окончанию следователи примут процессуальное решение. Кроме того, будут приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших гибели человека.
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В Островецком районе следователи выясняют обстоятельства гибели строителя из Сморгони при ремонте костела
Островецкий районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели жителя Сморгони во время выполнения ремонтных работ в реставрируемом...
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