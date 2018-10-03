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Депутаты Европарламента осудили действия белорусских властей в отношении журналистов

04.10.2018 15:54 — Разное | Ежедневник  
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Депутаты Европарламента осудили действия белорусских властей в отношении журналистов

Депутаты Европарламента осудили действия белорусских властей в отношении журналистов и потребовали прекратить необоснованные преследования и задержания.

В первую очередь европарламентарии осудили действия белорусских властей по так называемому "делу Белта", когда совершенно необоснованно были задержаны ряд журналистов и редакторов по смешному обвинению. Мало того, что у Следственного комитета не было никакой необходимости для таких жестких действий в отношении журналистов независимых СМИ, для этого не было и никаких законных оснований. Как выяснилось позже, журналистов задерживали исключительно для того, чтобы оказать на них психологическое давление.

Депутаты Европарламента категорически не одобрили и другие действия белорусских властей в отношении СМИ. Речь идет о блокировке сайта "Хартии 97" и внесении поправок в закон "О СМИ", ужесточающих контроль за интернетом.

 
 
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Депутаты Европарламента осудили действия белорусских властей в отношении журналистов и потребовали прекратить необоснованные преследования и задержания.
 
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