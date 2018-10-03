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Нидерланды заявили о высылке четырех российских хакеров

04.10.2018 15:16 — Разное | Ежедневник  
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Нидерланды заявили о высылке четырех российских хакеров

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

По заявлению властей, инцидент произошел в апреле, но озвучили его только сейчас.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, Нидерланды в апреле выслали четырех россиян за попытку кибератаки на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Во время задержания при себе у граждан России были технические средства для взлома компьютерной сети.

Ранее международная группа расследователей Bellingcat и издание The Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщали, что весной 2018 года прокуратура задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая известна тем, что помогает расследовать химатаки в Сирии, а также отравления Сергея и Юлии Скрипалей. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети.

Согласно данным, озвученным на пресс-конференции министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, высланы были Алексей Сергеевич Моренец 1997 года рождения, Евгений Михайлович Серебряков 1981 года рождения, Олег Михайлович Сотников 1972 года рождения и Алексей Валерьевич Минин 1972 года рождения.

 
 
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По заявлению властей, инцидент произошел в апреле, но озвучили его только сейчас.
 
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