Нидерланды заявили о высылке четырех российских хакеров

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По заявлению властей, инцидент произошел в апреле, но озвучили его только сейчас.

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, Нидерланды в апреле выслали четырех россиян за попытку кибератаки на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Во время задержания при себе у граждан России были технические средства для взлома компьютерной сети.

Ранее международная группа расследователей Bellingcat и издание The Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах Нидерландов сообщали, что весной 2018 года прокуратура задержала двух россиян на пути в лабораторию в швейцарском городе Шпиц, которая известна тем, что помогает расследовать химатаки в Сирии, а также отравления Сергея и Юлии Скрипалей. При себе у задержанных были технические средства для взлома компьютерной сети.

Согласно данным, озвученным на пресс-конференции министра обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, высланы были Алексей Сергеевич Моренец 1997 года рождения, Евгений Михайлович Серебряков 1981 года рождения, Олег Михайлович Сотников 1972 года рождения и Алексей Валерьевич Минин 1972 года рождения.