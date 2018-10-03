Новое здание зонального архива в Слуцке планируют открыть до конца года





Планируется, что новое здание архива торжественно распахнет двери в нынешнем году, сообщила 4 октября на пресс-конференции в Национальном пресс-центре первый заместитель директора департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Ольга Бирюкова.

— Сегодня у нас есть архивы, где загруженность хранилищ составляет сто и более процентов, — отметила представитель министерства. — Там вопрос расширения стоит наиболее остро. Для нас каждое открытие нового здания — большое событие. В нынешнем году откроется новое специализированное здание для зонального государственного архива в Слуцке.

Всего в стране насчитывается 31 государственное архивное учреждение. В том числе 6 республиканских архивов (4 в Минске, по одному в Дзержинске и Гродно), 9 областных и 16 зональных государственных архивов, которые обслуживают близлежащую территорию своей зоны. Помимо них в систему государственных архивных учреждений входят две специальные лаборатории, которые занимаются реставрацией, переплетом документов, создают страховые копии документов на случай утери подлинников. Эти копии хранятся в Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов в Дзержинске. В систему архивов также включены два научных учреждения: Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела и Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации.