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В субботу почти весь день будет перекрыто движение в центре Слуцка

04.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В субботу почти весь день будет перекрыто движение в центре Слуцка

В связи с проведением мероприятий, посвящённых Дню города, 6 октября в центре Слуцка будет ограничено движение транспорта, сообщили в Слуцком райисполкоме. 

  • С 9:00 до 12:00 - по улице Ленина от Молодёжного центра до пересечения с улицей Жукова. 
  • С 12:00 до 21:00 - по улице Ленина от улицы Пионерская до улицы М. Богдановича. 

Водителей просят учитывать данную информацию и заранее планировать свои маршруты. 

Программу празднования 902-летия Слуцка можно посмотреть по ссылке.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В связи с проведением мероприятий, посвящённых Дню города, 6 октября в центре Слуцка будет ограничено движение транспорта, сообщили в Слуцком райисполкоме.
 
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