|
В субботу почти весь день будет перекрыто движение в центре Слуцка
04.10.2018 — Разное | Слуцк Город
В связи с проведением мероприятий, посвящённых Дню города, 6 октября в центре Слуцка будет ограничено движение транспорта, сообщили в Слуцком райисполкоме.
Водителей просят учитывать данную информацию и заранее планировать свои маршруты.
Программу празднования 902-летия Слуцка можно посмотреть по
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с проведением мероприятий, посвящённых Дню города, 6 октября в центре Слуцка будет ограничено движение транспорта, сообщили в Слуцком райисполкоме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)