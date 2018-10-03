В Слуцком районе завершился первый этап Республиканской акции «Молодежь за безопасность!».





Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям вместе с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных не оставили без внимания людей, у которых, к сожалению, не осталось родных и близких и даже минимальное внимание на вес золота.

Первый заместитель начальника отдела Василенка Виктор Владимирович и ребята из средней школы №5 г.Слуцка навестили и поздравили с днем пожилых людей в отделении круглосуточного пребывания людей пожилого возраста и инвалидов государственного учреждения «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения» в д.Огородники Слуцкого района.

Виктор Владимирович рассказал постояльцем об основных причинах возникновения пожаров, напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности и просто поговорил на различные нейтральные темы. Пожилые люди были очень рады гостям и активно поддерживали разговор, некоторые, поделились случаями из своего богатого жизненного опыта, кто-то рассказал, что много лет назад был свидетелем пожара, однако было видно и понятно, что люди просто хотели пообщаться.

Юные спасатели пожелали пожилым людям крепкого здоровья и хорошего настроения, каждому вручили буклеты с полезной информацией и советами по безопасности жизнедеятельности.

















Слуцкий РОЧС