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На День города в центре Слуцка ограничат продажу спиртного
04.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Согласно Закону О массовых мероприятиях, в центре Слуцка 6 октября будет ограничена продажа алкогольных напитков. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком райисполкоме.
Ограничение продажи спиртного в розницу и в розлив на объектах общепита будет касаться всех заведений в радиусе 500 метров от мест проведения массовых мероприятий.
Время ограничения - с 8:00 до 21:00.
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Согласно Закону О массовых мероприятиях, в центре Слуцка 6 октября будет ограничена продажа алкогольных напитков. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком...
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