На День города в центре Слуцка ограничат продажу спиртного

Согласно Закону О массовых мероприятиях, в центре Слуцка 6 октября будет ограничена продажа алкогольных напитков. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в Слуцком райисполкоме.

Ограничение продажи спиртного в розницу и в розлив на объектах общепита будет касаться всех заведений в радиусе 500 метров от мест проведения массовых мероприятий.

Время ограничения - с 8:00 до 21:00.



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