Два героя одной войны

Они были ровесниками. Они были однофамильцами, и даже тезками по отчеству. Они оба прошли всю Великую Отечественную войну. Они оба были снайперами. Один стал Героем Советского Союза, второй — полным кавалером Ордена Славы. Возможно, они и слышали друг о друге, но ни во время войны, ни после не встречались. Но история и память о подвигах поставила их имена рядом. О героическом пути снайпера 1047-ого стрелкового полка 284-ой стрелковой дивизии 62-ой армии Сталинградского фронта лейтенанте Василии Зайцеве и о снайпере 515-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, сержанте Иване Зайцеве этот очерк.

Ангел смерти — герой Сталинграда





В 2001 году на мировые экраны вышел голливудский фильм «Враг у ворот». В основе сюжета – противостояние русского и немецкого снайперов-асов. Картина является фактически ремейком фильма Николая Озерова «Ангелы смерти» 1993 года и повествует о реальных событиях обороны Сталинграда. О легендарном снайпере Василии Григорьевиче Зайцеве, ставшем самым известным защитником города на Волге. Адольф Гитлер объявил его своим личным врагом, его имя внушало животный страх солдатам противника. Только в период с 10 ноября по 17 декабря 1942 года в боях за Сталинград Василий Зайцев уничтожил 225 солдат и офицеров Вермахта, в том числе — 11 снайперов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Родился будущий легендарный снайпер 23 марта 1915 года на Урале в селе Елининск в крестьянской семье. Основным промыслом жителей тех мест была охота на пушного зверя, и Василий с детства, как сам вспоминал, был обучен бить белку в глаз. Эти навыки впоследствии обессмертили его имя. Впрочем, судьба не предвещала ему легендарного будущего. В 1937 году Василий призван на Тихоокеанский флот. Обладающего каллиграфическим почерком новобранца зачислили писарем артиллерийского отделения, приняли в комсомол. Как прилежного матроса направили на учебу в Военно-хозяйственную школу, после чего назначили начальником финансовой части одной из частей Тихоокеанского флота. Василия ждала вполне предсказуемая жизнь штабного офицера-тыловика. Можно было сделать неплохую карьеру «сухопутного моряка», подняться по партийной линии. Но спокойное существование старшины 1-ой статьи Зайцева перечеркнула война. Отсиживаться в тылу, когда враг топтал Родину, Василий не стал. Он рвался на фронт, доказывал командованию, что больше принесет пользы с винтовкой в руках в окопах, а не переписывая и пересчитывая бумаги и цифры. Пять раз подавал он рапорта о переводе его в действующую армию. Пять раз ему отказывали. И только в сентябре 1942 года командование Тихоокеанского флота сдалось. В числе таких же, как он, добровольцев-моряков Василий Зайцев переброшен в окрестности Сталинграда.

Уже в первых схватках с врагом он показал себя незаурядным стрелком. В Зайцеве сочетались все качества, присущие снайперу: острота зрения, острый слух, хладнокровие, выдержка, выносливость, военная хитрость. В первые же дни пребывания на фронте из простой «трехлинейки» Василий ликвидировал более 30 гитлеровцев, за что был награжден медалью «За отвагу» и личной снайперской винтовкой, которая стала такой же легендой, как и ее хозяин. В одночасье Василий Зайцев из обычного стрелка превратился в икону. Удача лишь однажды отвернулась от снайпера. В январе 1943 года группа Зайцева попала под минометный обстрел. Получив тяжелое ранение головы, Зайцев потерял зрение.

Усилиями военных врачей физическую активность его частично удалось восстановить, но о снайперских подвигах пришлось забыть. Василий Зайцев после госпиталя вернулся на фронт. Громил фашистов на Донбассе, участвовал в операциях на Днепре, Днестре, под Одессой. Командовал ротой, написал два учебника по снайперскому искусству. День Победы 9 мая встретил в Киевском госпитале. Уже после капитуляции капитан Василий Зайцев был приглашен в поверженный Берлин, где ему торжественно вручили его снайперскую винтовку. Ту самую, сталинградскую. Оказалось, что после ранения Зайцева ее хранили и передавали лучшим снайперам дивизии. Ныне винтовка хранится в Волгоградском музее обороны города.

После войны Василий Григорьевич Зайцев поселился в Киеве. Стал комендантом Печерского района, окончил Всесоюзный институт текстильной и легкой промышленности, работал директором швейной фабрики «Украина». В 1980 году ему присвоено звание Почетного гражданина города-героя Волгограда.

Скончался 15 декабря 1991. Был похоронен на Лукьяновском военном кладбище Киева. В 2006 году, исполняя последнюю волю легендарного снайпера, его прах привезли на Мамаев курган и перезахоронили в землю, политую и его кровью, в землю, которую он защищал.