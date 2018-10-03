Украинские медики рассказали о состоянии белорусов, пострадавших в ДТП в Николаевской области

Серьезное ДТП произошло сегодня утром , 4 октября, недалеко от поселка Кривое Озеро Николаевской области Украины. Микроавтобус Mercedes Sprinter, в котором находились наши земляки, врезался в автокран, ехавший в попутном направлении.

В результате столкновения пострадали семь человек. Еще один отделался ушибами и продолжил путь на другом транспорте. О личности этого пассажира пока ничего не известно. Шестеро пострадавших – граждане Беларуси из Гомельской области. Корреспондент «Беларусь Сегодня» связался с руководством Кривоозерской районной больницы.

– В 6.25-6.40 утра к нам было доставлено 6 человек, – рассказала заместитель главного врача Любовь Скрипниченко. – Двое находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Четверо – в хирургическо-травматологическом отделении. Им оказана экстренная помощь, назначено лечение. Все необходимые медикаменты и оборудование у нас имеются. Кроме того, из областной больницы вызваны врачи-консультанты, в том числе главный врач по оказанию экстренной помощи.

О возможности транспортировки пострадавших в Беларусь говорить пока рано. Дождемся результатов обследования и будем наблюдать за их состоянием.

Источник: sb.by

Фото Национальной полиции Украины.

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