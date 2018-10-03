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В шведском озере найден уникальный 1000-летний меч
Восьмилетняя девочка Сага Ванечек случайно нашла в озере Видостерн (шведская провинция Смоланд) древний меч,
Меч сохранился на 85 процентов: кроме железных частей оружия для изучения были доступны остатки деревянных.
Находка вызвала огромный интерес у историков и археологов. На месте, где девочка обнаружила меч, были развернуты поиски: ученые надеялись найти другие ценные артефакты. Однако найти удалось только брошь, относящуюся к тому историческому периоду. Специалисты предполагают, что озеро могло быть выбрано местом жертвоприношения.
Хотя находка была сделана еще летом, объявили о ней только сейчас, чтобы археологам не мешали работать посторонние. Увидеть тысячелетний меч в музее можно будет только спустя год — требуются специальные процедуры, чтобы сохранить находку.
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Меч сохранился на 85 процентов.
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