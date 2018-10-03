В шведском озере найден уникальный 1000-летний меч

Восьмилетняя девочка Сага Ванечек случайно нашла в озере Видостерн (шведская провинция Смоланд) древний меч, сообщает The Local. По оценкам историков, найденная реликвия относится к эпохе викингов, а ее возраст составляет не менее 1000 лет.



Фото: музей Jönköpings läns

Меч сохранился на 85 процентов: кроме железных частей оружия для изучения были доступны остатки деревянных.

Находка вызвала огромный интерес у историков и археологов. На месте, где девочка обнаружила меч, были развернуты поиски: ученые надеялись найти другие ценные артефакты. Однако найти удалось только брошь, относящуюся к тому историческому периоду. Специалисты предполагают, что озеро могло быть выбрано местом жертвоприношения.

Хотя находка была сделана еще летом, объявили о ней только сейчас, чтобы археологам не мешали работать посторонние. Увидеть тысячелетний меч в музее можно будет только спустя год — требуются специальные процедуры, чтобы сохранить находку.