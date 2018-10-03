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3 октября Гродненская пограничная группа отметила 74-ю годовщину со дня основания

04.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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3 октября Гродненская пограничная группа отметила 74-ю годовщину со дня основания
Гродненская пограничная группа является одним из наиболее крупных и заслуженных соединений органов пограничной службы Республики Беларусь.

Если углубится в историю, то долгая и славная летопись гродненских стражей границы уходит корнями еще в седое средневековье, во времена, когда древний город являлся одним из самых богатых и красивых в Великом Княжестве Литовском, а земли приходилось оберегать от набегов крестоносцев и прочих незваных гостей.

В более известное нам время связь эпох и поколений прослеживается еще нагляднее. «Зеленые фуражки» 1941 года, принявшие первый удар гитлеровцев, сражались с врагом на этой же земле. Через Гродненщину пробивались с боями на восток понесшие тяжелые потери, но не оставившие без приказа границу остатки 86-го Августовского погранотряда, приемниками и продолжателями традиций которого являются гродненские пограничники.

После освобождения белорусской земли от фашистских захватчиков на западный кордон выступили подразделения вновь сформированного 16-го Гродненского пограничного отряда.

Формирование пограничного отряда началось 24 мая 1944 года в Смоленских лесах, когда Советская Армия наносила решающие удары по армиям немецко-фашистских захватчиков. В течение 10 дней формирование отряда было закончено и далее, около 2-х месяцев, шла напряженная учеба и подготовка личного состава к выходу на охрану Государственной границы СССР. 28 июля 1944 года пограничный отряд в полном составе выдвинулся со станции Смоленск к месту постоянной дислокации и 5 августа прибыл на станцию Гродно. Через сутки личный состав комендатур и застав выступил в район прохождения государственной границы.

9 августа 1944 года был определен участок пограничного отряда, участки пограничных комендатур и застав. И уже 20 числа того же месяца, в 6 часов утра, пограничные наряды Гродненского пограничного отряда впервые вышли на охрану госграницы.

Говоря об истории, стоит отдельно выделить дату 3 октября 1944 года. Именно тогда, ровно 74 года тому назад, начальник войск Белорусского пограничного округа генерал-майор А. И. Антонов вручил новому пограничному соединению Боевое знамя. С учетом преемственности традиций и поколений, этот день и стал отмечаться как день образования Гродненского погранотряда, а в дальнейшем и Гродненской пограничной группы.

В прошлом году в органах пограничной службы Республики Беларусь состоялась передача эстафеты военно-патриотического воспитания от ветеранов Великой Отечественной Войны ветеранам-афганцам. И сегодня ветеранская организация воинов-интернационалистов Гродненской пограничной группы успешно решает эти задачи.

В 90-е годы началось формирование пограничного ведомства суверенной Беларуси. В связи с принятием 20 октября 1991 года постановления Верховного Совета Республики Беларусь «О подчинении пограничных войск КГБ СССР, дислоцирующихся на территории Республики Беларусь», пограничный отряд стал входить в новую структуру Пограничных войск Республики Беларусь.

Историческим событием стала дата 3 октября 1998 года, когда Председатель Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь генерал-майор А. А. Павловский в торжественной обстановке вручил Гродненскому погранотряду новое Боевое Знамя – начался новый период в истории части.

В октябре 2009 года Гродненский пограничный отряд был переименован в Гродненскую пограничную группу.

Сегодня охраняемый участок Гродненской пограничной группы по протяженности превышает 300 километров. Пограничники выполняют весь спектр задач по охране границы в четырех приграничных районах Гродненской области – в Щучинском, Гродненском, Берестовицком и Свислочском.

В новейшей истории на протяжении 2011-2013 годов пограничная группа трижды подряд признавалась лучшей в территориальных органах пограничной службы Беларуси. В 2016 году это высокое звание было подтверждено в очередной раз. Трижды подряд за последние годы гродненские пограничники были первыми в ведомстве по спорту, два года подряд «Тревожная группа» Гродненской погрангруппы становилась лучшей в системе органов пограничной службы Республики Беларусь. На современном витке истории, внедряя передовую технику и осваивая новые технологии пограничного дела, гродненские пограничники прочно закрепились среди лидеров по всем показателям, традиционно демонстрируя сочетание опыта и ответственности.

Возложенные сегодня на пограничную группу задачи по надежной охране Государственной границы с успехом решаются. Только в этом году на участке ответственности Гродненской пограничной группы осуществлен пропуск через границу около четырех миллионов лиц, порядка двух миллионов транспортных средств, пресечено 68 попыток нарушения Государственной границы, задержано 136 нарушителей, а также незаконно перемещаемых через границу товарно-материальных ценностей на общую сумму свыше 626 тысяч белорусских рублей, из незаконного оборота изъято порядка 40 единиц оружия, более 500 боеприпасов и 11 килограмм наркотиков.

Подразделения границы и пограничного контроля Гродненской пограничной группы располагают современными средствами связи и телекоммуникации, позволяющими вести оперативные действия и получать доступ к информационным базам данных. На белорусско-польском и белорусско-литовском участках границы применяются интегрированные интеллектуальные системы видеонаблюдения и сигнализации. Самые проблемные с точки зрения активности нарушителей направления закрыты оптико-волоконными сигнализационными комплексами «Ворон» и другими техническими средствами охраны Государственной границы, в том числе и отечественного производства. На прибалтийском направлении активно оборудуются новые рубежи охраны. На вооружение поступает новая автомобильная техника.

За последние годы гродненские пограничники смогли оперативно обеспечить выполнение вступивших в силу изменений в законодательство, касаемых безвизового режима. Уже более 10 тысяч туристов посетили гродненщину по новым упрощенным правилам. Пассажиропоток и география прибывающих в регион гостей возросли в разы, в том числе этому способствует и возможность пересечь Государственную границу на участке ответственности пограничной группы на всех видах транспорта – от водного до воздушного.  

Можно много говорить о том, что уже сделано и что будет воплощено в жизнь в ближайшее время. Но самым главным достижением с уверенностью можно считать тот коллектив, который создан сегодня в соединении. Для них сегодня нет нерешаемых задач!

В любое время и в любых условиях обстановки Гродненская пограничная группа сможет профессионально и эффективно обеспечить надежную охрану Государственной границы Республики Беларусь на порученном участке.

 

 

Михаил СКОРИНА,

старший офицер отделения информации и пропаганды Гродненской пограничной группы.

 

 
Теги: Гродно
 
 
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