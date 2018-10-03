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Гомельские медики готовы транспортировать в Беларусь пострадавших в ДТП в Николаевской области

04.10.2018 16:33 — Разное | БелТА  
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Гомельские медики готовы транспортировать в Беларусь пострадавших в ДТП в Николаевской области
Фото из архива

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские медики готовы транспортировать в Беларусь пострадавших в ДТП в Николаевской области (Украина) жителей региона. Об этом сообщил сегодня во время брифинга начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Игорь Баранов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время речь идет о транспортировке троих пострадавших в аварии жителей региона для продолжения оказания медицинской помощи в Гомельской областной клинической больнице. Планируется, что реанимобили отправятся за пациентами утром 5 октября", - отметил Игорь Баранов.

По информации МИД, ДТП произошло сегодня, 4 октября, около шести утра на 290-м км автодороги Одесса-Киев вблизи села Мазурово Кривоозерского района Николаевской области. Микроавтобус "Мерседес-Бенц Спринтер" на белорусских номерах столкнулся с грузовым подъемным краном Mitsubishi, который двигался впереди в попутном направлении.

В аварии пострадали семь человек: шестеро граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе водитель микроавтобуса, и еще один пассажир - 30-летний житель Киева. С телесными повреждениями разной степени тяжести они доставлены в Кривоозерскую центральную районную больницу. Один из пассажиров, гражданин Беларуси, после столкновения пересел в другое транспортное средство.

Как сообщалось, министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко держит на личном контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП в Николаевской области Украины.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские медики готовы транспортировать в Беларусь пострадавших в ДТП в Николаевской области (Украина) жителей региона. Об этом...
 
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