V Форум регионов Беларуси и России пройдёт на следующей неделе в Могилёве

Могилёв готовится принять масштабный Форум регионов Беларуси и России. Он станет пятым. Судя и по этой цифре, но, прежде всего, по итогам предыдущих переговоров, – площадка зарекомендовала себя крупными контрактами и взаимовыгодными сделками. О том, что нас объединяет, – репортаж в преддверии форума.

Культура – один из самых мощных инструментов интеграции. Тут спору нет! Ведь двери музеев открываются каждому. «Витольд Бялыницкий-Бируля и художники его круга» – шедевры московской Третьяковки уже в Могилёве. Сейчас экспозицию собирают в обновлённом пространстве единственного народного художника и Беларуси, и России. Со знакового вернисажа и начнётся Форум регионов.

Не только искусство, но ещё политика, экономика и всё под одним словом – «стройка». Пожалуй, это главное слово последнего двадцатилетия. С 8 декабря 1999 года строим вместе Союзное государство. И здесь, как говорится,одна голова – хорошо, а две – лучше. По такому принципу и решили действовать страны.

И хоть форум региональный, уровень участия в нём – самый высокий. Президенты Беларуси и России не просто инспектируют форум, оба лидера своего рода идейные вдохновители такой формы сотрудничества. И больший экономический эффект дают разве что переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Судите сами: за время существования форума регионов Беларуси и России заключено контрактов и соглашений более чем на 900 миллионов долларов. И с каждый годом портфель заказов после встречи на этой площадке всё весомее. Один только прошлый форум принёс больше 400 миллионов долларов. К слову, Александр Лукашенко уже пригласил Владимира Путина в Могилёв.

На следующей неделе в могилёвском аэропорту приземлятся до десяти самолетов. В том числе и российский борт номер один.

Руслан Страхар, председатель комитета экономики Могилёвского облисполкома: «Если все предыдущие форумы проходили в крупных городах, то сейчас впервые в Беларуси Форум регионов проходит в областном центре, в городе Могилёве. Мы понимаем, что Форум регионов как раз нацелен на то, чтобы сближать регионы».

Могилёв уже готовится принимать масштабный форум. Гостей – более 2 тысяч. Главная площадка – Дворец культуры. Его только реставрировали. Витражи, золотая роспись на стенах. Всё это придаёт событию особую торжественность.

Владимир Пантюхов уже в пятый раз принимает участие в организации форума. Сенатор вспоминает: первый проходил в Минске. То событие скорее напоминало переговоры. Позже стало очевидно: форум должен стать эффективной площадкой для заключения реальных контрактов. Принесёт ли этот дивиденды? Вопрос уже отчасти решённый.

Владимир Пантюхов, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам: «Гродненский мясокомбинат. Член моей комиссии будет подписывать контракты. «Могилёвмагатэкс». Контракты «Белнефтехима» и «Белшины». Они такие же крепкие, мощные и дорогие».

Сегодня на «Могилёвлифтмаше» одних только лифтов выпускают 180 наименований. Плюс подъёмники и эскалаторы. Сколько существует предприятие (а это больше полувека), столько же сотрудничает с Россией, куда продают до 80% продукции. Два года назад могилёвский завод поставил полный комплект оборудования для Ленинградской атомной электростанции. И теперь такой же стоит и на Белорусской АЭС в Островце. На следующей неделе ждут делегации из российских регионов, чтобы расширить географию поставок. Хотя и сегодня она простирается от Смоленска до Хабаровска.

Андрей Шпунтенков, заместитель директора маркетинг-центра «Могилёвлифтмаша»: «В первую очередь, конечно, это увеличение объёмов продаж и более тесное сотрудничество с теми регионами, которые были немного закрыты, в том числе по созданию совместных сборочных предприятий. Некоторые узлы выгодно собирать именно там, Потому что много сырья приходит к нам из России».

Для Беларуси выгода очевидна. Затраты на транспортные расходы снизятся, как и себестоимость продукции – такой подход позволит выходить на рынок уже не конкурентами, а партнёрами. Тем более, что уже есть совместные предприятия в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Производить качественное научились давно, а вот продать дорого получалось не всегда. А ведь производства совместными усилиями – это ещё и возможность снизить импорт. Для примера: лидер бройлерного рынка сегодня – США. Птицу продаёт за 5 долларов за штуку. Эксперты подсчитали: если скооперироваться производителям Союзного государства, цена будет вдвое меньше. А это не только вкусное диетическое мясо собственного производства, но и вклад в общую продовольственную безопасность.

Александр Попков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и самоуправлению: «Мы должны сегодня подумать о создании продовольственных кластеров, которые могли бы снять то напряжение, которое есть. В частности, так называемые «продуктовые войны». Их просто не должно быть».

Именно об этом эксперты будут говорить на секции по аграрной политике. А ещё будет обсуждаться гармонизация законодательства, цифровая экономика, молодёжная политика и безопасность.

Сергей Рахманов, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности: «Мы будем ставить вопрос по нефтехимии, по увеличению ассортимента продукции, которая будет производиться из нефти. Мы в Беларуси и в России отстаём от ведущих стран мира. Это вопросы по полимерным композитам. Будем рассматривать усиление взаимодействия в сфере искусственного интеллекта».

Портфель контрактов нынешнего года предварительно оценивается в 500 миллионов долларов. При этом губернаторам и бизнесменам несложно найти общий язык. Ведь традиции, обычаи и культура – то, что нас объединяет исторически и многие годы лежит в основе крепкой дружбы.