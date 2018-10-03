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Творческая встреча с белорусской писательницей Зинаидой Иосифовной Дудюк состоится в Бресте
04.10.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Брестская областная библиотека им. М. Горького в рамках месячника популяризации филологической литературы проводит творческую встречу с известной белорусской писательницей и нашей землячкой Зинаидой Иосифовной Дудюк, которая в сентябре 2018 г. стала лауреатом Национальной литературной премии в номинации «Лучшее произведение публицистики».
На встречу приглашаются брестские писатели и журналисты, учителя и преподаватели филологических дисциплин, студенты, учащиеся старших классов средних школ и гимназий г. Бреста, а также все интересующиеся историей белорусской литературы и культуры. Автор представит свою книгу «Пара высокага сонца» и поделится воспоминаниями о некоторых самых ярких личностях в истории нашей словесности, с которыми была лично знакома и юбилеи которых мы отмечаем в этом году: Евгении Янищиц, Нине Матяш, Владимире Колеснике и др.
Мероприятие состоится 9 октября 2018 г. в 15.00 в актовом зале библиотеки по адресу: г. Брест, б-р Космонавтов, 48.
Вход свободный.
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