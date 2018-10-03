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Как спасают котёнка, которого хозяин закрыл в квартире и уехал в армию на сборы
04.10.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Мы в ответе за тех, кого приручили! История со страданиями котенка потрясло чуть ли не половину областного центра.
Накануне утром
К слову, к поискам владельца квартиры активно подключились и милиция, и
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Мы в ответе за тех, кого приручили! История со страданиями котенка потрясло чуть ли не половину областного центра. Накануне утром в интернете появился пост с...
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