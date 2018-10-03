Как спасают котёнка, которого хозяин закрыл в квартире и уехал в армию на сборы

Мы в ответе за тех, кого приручили! История со страданиями котенка потрясло чуть ли не половину областного центра.



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Накануне утром в интернете появился пост с просьбой о помощи - жители многоэтажки в течение полутора недель слышат мяуканье закрытого в квартире животного.

К слову, к поискам владельца квартиры активно подключились и милиция, и МЧС - подняли на ноги всех.