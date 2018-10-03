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Опрос. Есть ли место зверям в белорусских офисах

04.10.2018 16:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Опрос. Есть ли место зверям в белорусских офисах
Фото из открытых источников

Содержание животных в крупных компаниях за рубежом – набирающий популярность тренд. А как обстоят дела у нас? Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 813 человек  и выяснил, что у 18,2%  или 147 опрошенных есть опыт работы в компаниях, в которых живут животные или куда сотрудникам разрешено приводить домашних питомцев.

Из результатов исследования чаще всего в таких офисах (18,2%), можно увидеть котов – 48%, собак – 39,2% и рыбок – 29,1%.  В ТОП-5 также вошли попугаи и черепахи. Встречаются в компаниях хомячки, кролики, зайцы, шиншиллы, мыши и крысы. Есть и более экстравагантные офисные жители: ящерицы, улитки, пауки и змеи.

Несмотря на определенные трудности, которые может вызвать содержание животного в офисе, практически все респонденты (90,5%), работающие в pet friendly (дружелюбных к животным) компаниях, отметили, что им нравится звериное соседство на работе. 

Основной причиной (77,6%) положительного отношения к содержанию животных в офисах участники исследования назвали способность зверей своим видом и повадками снимать стресс и напряжение. Около 21% опрошенных отметили, что животные помогают преодолеть барьеры при социальном взаимодействии с коллегами, партнерами и клиентами.

Также питомцы укрепляют корпоративную культуру компании и даже могут успешно выполнять вполне конкретные рабочие задачи. К примеру, привлекать клиентов и посетителей, тем самым увеличивая продажи магазинов подарков и прочих торговых точек. Так, результаты опроса показали, что 8 из 10 клиентов скорее позитивно реагируют на питомцев.   

Для тех, кто, вдохновившись положительным опытом содержания животных в офисе, решит также завести какого-либо зверя на работе, следующие результаты нашего исследования. 

Каждый второй опрошенный отметил, что хотел бы видеть питомца на работе. Основные причины такого желания все те же: снять напряжение и отвлечься, наладить контакты с коллегами и партнерами.

Однако не стоит списывать со четов вторую половину респондентов, которая не приветствует звероофис. К основным негативным моментам содержания животных на работе респонденты отнесли: переключение внимания с рабочих задач на питомцев – 50,5%, специфические запахи и звуки зверей – 40,1%, а также возможные аллергии – 39,1%.

 

 

 
 
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Из результатов исследования чаще всего в таких офисах (18,2%), можно увидеть котов – 48%, собак – 39,2% и рыбок – 29,1%.
 
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