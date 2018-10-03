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В Испании погибла забытая отцом в автомобиле девочка
Новости Испании. В Мадриде умерла годовалая девочка. Отец малышки забыл её в машине.
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Около четырёх вечера мама малышки пришла в учреждение общественного воспитания детей дошкольного возраста, чтобы забрать дочь. Воспитатели сказали женщине, что ребёнка не было весь день.
Мать девочки немедленно позвонила мужу, который вспомнил, что не отвёл дочь в детсад. Женщина взяла ключи, направилась к машине и вызвала врачей. Прибывшие медики 45 минут проводили реанимацию, но малышка погибла.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Летом 2018 года в Минске молодая мать случайно закрыла в машине грудного ребёнка.
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Новости Испании. В Мадриде умерла годовалая девочка. Отец малышки забыл её в машине. Как сообщает газета АВС, 3 октября около девяти утра по местному времени...
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