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В США задержали мужчину, который отправлял конверты с отравляющим веществом в Пентагон и Белый дом
Новости США. Американские правоохранители задержали мужчину, отправившего конверты с отравляющим веществом в Пентагон и Белый дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подозреваемым оказался 39-летний житель штата Юта, бывший офицер ВМС США. В данный момент в его доме в городе Логан проводится обыск.
Ранее сообщалось, что в посылках находился рицин, однако после исследования в ФБР заявили, что в конвертах были семена, из которых производится это вещество.
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Новости США. Американские правоохранители задержали мужчину, отправившего конверты с отравляющим веществом в Пентагон и Белый дом, сообщили в программе Новости...
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