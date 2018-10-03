Виктория Азаренко рассталась со своим тренером

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко больше не будет работать с Бенджамином Ибрагимзаде. Об этом тренер сообщил на своей странице в Instagram, поблагодарив экс-первую ракетку за сотрудничество.



Виктория Азаренко. Фото: twitter.com/WTA

Отметим, что Азаренко начала работать с Ибрагимзаде в середине июня. Ранее тренер сотрудничал с немкой Ангеликой Кербер.

Виктория ранее объявила о необходимости взять паузу, чтобы лучше подготовиться к новому сезону. Азаренко пропускает все турниры в Китае и, видимо, больше не сыграет в 2018 году.

Сейчас белоруска располагается на 54 месте в рейтинге WTA.