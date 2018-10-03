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Виктория Азаренко рассталась со своим тренером
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко больше не будет работать с Бенджамином Ибрагимзаде. Об этом тренер
Отметим, что Азаренко начала работать с Ибрагимзаде в середине июня. Ранее тренер сотрудничал с немкой Ангеликой Кербер.
Виктория ранее объявила о необходимости взять паузу, чтобы лучше подготовиться к новому сезону. Азаренко пропускает все турниры в Китае и, видимо, больше не сыграет в 2018 году.
Сейчас белоруска
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко больше не будет работать с Бенджамином Ибрагимзаде. Об этом тренер сообщил на своей странице в Instagram, поблагодарив...
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