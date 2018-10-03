Районные соревнования по туристской полосе препятствий прошли на учебно-спортивной базе «Барсуки»

















С целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации туризма, а также совершенствования навыков и умений выживания в экстремальных ситуациях на учебно-спортивной базе «Барсуки» были организованы районные соревнования по туристской полосе препятствий, посвященные Международному дню туризма. Подробнее об этом редактору интернет-ресурса рассказала педагог-организатор ЦДОДиМ Любовь Юшкевич.

Заявить о своих спортивных способностях собралось 8 команд из учреждений образования. На общем построении участников приветствовали директор Центра дополнительного образования детей и молодежи Наталья Котова и главный судья соревнований Максим Русанов.

После жеребьевки команды вышли на старт. На турист­ской полосе препятствий юные туристы соревновались в установке палатки, демонстрировали силу и ловкость в преодолении навесной переправы, разжигали костер, переправлялись через импровизированную гать, преодолевали участки по кочкам и по бревну с помощью перил, показывали умение вязать узлы, знания топографических знаков и международной кодовой системы.

Стоит отметить, что все команды успешно справились с заданиями. В результате упорной борьбы с небольшим отрывом победу одержала команда Павловичской СШ им.Г.А.Худолеева. Второе место завоевала сборная СШ №1, третье — СШ №2 им.К.П.Орловского.