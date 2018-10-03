Давыдько: нужно на журфаке искать потенциальных экстремистов и отчислять их

3 октября в Минске прошел круглый стол третьего фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC». В ходе него высказались в том числе бывший председатель Белтелерадиокомпании, а ныне глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько и секретарь официального Беларуского союза журналистов, политический обозреватель БТ Андрей Кривошеев, пишет «Радыё Свабода».

Фестиваль финансово поддерживает Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Также его активно рекламировало агентство «Россотрудничество», которое отвечает за формирование имиджа России и поддержку россиян за рубежом. В этом году для фестиваля выбрали фильмы с четкой антиамериканской и антизападной направленностью – пропаганда про Сирию, «цветные» революции и так далее.

Круглый стол был на тему «Документальное кино в эпоху постправды». Там обсуждали в том числе борьбу с фейками.

Геннадий Давыдько про «детей фейков»

Геннадий Давыдько сказал, что документальное кино собирает документы «с целью максимального влияния на мир», чтобы «направить его в правильное русло». Про людей, которые этим занимаются, он сказал так: «И хорошо, если этот талантливый человек стоит на позициях созидательных, у которого есть моральные принципы. Очень важно с журналистики, с факультета журналистики, факультетов экранных вузов быстро находить молодых людей, которые думают по-экстремистски, и отчислять. Страшно, когда они талантливые и когда начнут служить злу. Кому он будет служить? Ведь эпоха постньюс, фейки – это страшно».

Он считает, что необходимо «сверить наши часы, просмотреть, кому мы служим в это время, и «ату его, ату» кричать ​​своевременно тем, кто пытается найти легкую славу на нише лжи. <...> Сейчас очень приятно и просто: ты сделал какую-то гадость в интернете – и ты знаменитый. Плюнул просто какую-то гадость в интернете, ты за это не отвечаешь, но ты популярный человек, ты блогер. И его все знают. И это дети фейка. Вот ставить такому эмоциональную, смысловую и правовую оценку. Хотелось бы, чтобы у нас на этот счет была выработана некая система в журналистском и режиссерским сообществе. Ну и в законодательстве тоже».

Андрей Кривошеев про эпоху постправды

По словам Андрея Кривошеева, что до наших «информационных пространств» эпоха постправды еще не дошла. Он считает, что эта проблема более знакома России, Казахстану и Армении. По словам Кривошеева, эти страны «могут нас научить оборонительным методам противодействия этой постправде».

«Вообще, для меня как журналиста-практика, прежде всего, это опасность взять за основу репортажа, новости, о которой я буду рассказывать, либо документального фильма открытый фейк», – сказал Кривошеев. Он добавил, что те, кто вчера вызывали безусловное доверие и уважение, сегодня грешат фейками: «И грешат настолько, что не берут на себя заботу опровергать публично, как того требует журналистская этика. Во-вторых, верифицировать ту или иную новость, которая легла в основу сюжета, становится тем сложнее, что сама верификация новости становится новостью. Казалось бы, ты начинаешь докапываться до правды и тем самым накручиваешь лайки, просмотры и медийную ауру того самого фейка, из которого всё стартовало».