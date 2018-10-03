Европарламент призвал Лукашенко прекратить преследование журналистов

резолюции , принятой 4 октября, Европарламент отметил, что в Беларуси продолжает ухудшаться ситуация со свободой СМИ. В очередной, принятой 4 октября, Европарламент отметил, что в Беларуси продолжает ухудшаться ситуация со свободой СМИ.





freesmi.by . Примером этого европарламентарии назвали "серьезное преследование редакторов независимых новостных порталов и журналистов". Европарламент упоминает обыски, которые произошли в этом году в августе в редакциях tut.by и БелаПАН в связи с "делом БелТА", передает





Задержания журналистов и редакторов по этому делу Европарламент рассматривает как не соответствующую меру и призывает белорусские власти снять с них все обвинения. Также европарламентарии призывают официальный Минск немедленно прекратить блокирование сайта «Хартия’97» на территории страны.





В Европарламенте выразили сожаление о том, что Беларусь "продолжает свою репрессивную и недемократическую политику в отношении журналистов, юристов, политических активистов и субъектов гражданского общества".

tut.by . "Эти репрессии тормозят любые более тесные отношения с ЕС и более широкое участие в Восточном партнерстве", цитирует текст резолюции





Упоминаются в резолюции и изменения в законе о СМИ, принятые в июне 2018 года. Как отмечается в резолюции, они усиливают государственный контроль за онлайн-СМИ и усложняют их деятельность. Европарламент серьезно обеспокоен тем, что в Беларуси ухудшается климат для независимых и оппозиционных веб-сайтов, СМИ и журналистов.





Также депутаты Европарламента призвали освободить белорусских политзаключенных Михаила Жемчужного и Дмитрия Полиенко и выразили сожаление в связи с приговорами руководителям независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику.



