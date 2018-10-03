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На этот раз не сутки: Северинца оштрафовали на 1225 рублей
Задержанного во время Куропатской стражи сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца оштрафовали на 50 базовых величин.
Судья Минского районного суда Шевцов признал его виновным по ст. 23.4 КоАП в неподчинении сотрудникам ГАИ, передает
Напомним, эту ночь политик за защиту Куропат провел в изоляторе.
Жлбавим, что Павла Северинца регулярно задерживают в Куропатах и обычно садят на сутки. Последний раз политик вышел на свободу после отсидки 15 сентября.
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Задержанного во время Куропатской стражи сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца оштрафовали на 50 базовых величин.
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