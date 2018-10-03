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Общественная дирекция Куропат согласна на официальный памятник. Но в другом месте

04.10.2018 16:23 — Разное | Партизан  
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Глава общественный дирекции Народного мемориала в Куропатах Александр Чахольский предложил компромиссный вариант размещения знака «памяти и примирения», который власти намерены установить на холме в центре Куропат.

«Чтобы не было новых конфликтов и противостояния, чтобы достойно сохранить память о жертвах репрессий».


Эскиз памятника коллектива скульпторов Ольги Нечай и Сергея Оганова, а также архитекторов М. Марковцовой и О. Ермолиной.

Ранее активисты КХП БНФ и других общественных организаций, которые на протяжении многих лет следят за Куропатами, выступили против установки официального мемориала.

«Относительно вмешательства государства в Куропаты наша позиция не изменилась — нечего туда лезть, там уже есть мемориал, созданный народом, — пояснил Александр Чахольский. — Но что касается установки памятного знака, мы готовы на компромисс и согласны, чтобы он был воздвигнут у подножия холма. Повторюсь: не на возвышенности, прозванной «Голгофой», а у подножия, на входе в мемориал со стороны Минска. На наш взгляд, он там будет кстати и не нарушит уже сложившийся ансамбль мемориала».



По словам Чахольского, идею такого компромисса поддерживают как члены общественной дирекции Народного мемориала, так и те, кто пикетирует ресторан «Поедем поедим». Компромиссный вариант размещения мемориального знака одобрил в беседе с корреспондентом Радио «Свабода» заместитель председателя партии КХП-БНФ Юрий Беленький.

Об этом предложении, говорит Чахольский, знают и авторы официального мемориала.

Активисты готовы принять участие в благоустройстве входа на мемориал в Куропатах, где и предлагают установить официальный мемориальный знак, в частности — замостить булыжником дорогу.

«Уже собраны деньги, собираются камни», — сказал Александр Чахольский.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава общественный дирекции Народного мемориала в Куропатах Александр Чахольский предложил компромиссный вариант размещения знака «памяти и примирения»,...
 
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