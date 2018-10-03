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Через год легкоатлеты разыграют в Минске $1 миллион. Откуда деньги, пока не говорят

04.10.2018 16:15 — Разное | Партизан  
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В сентябре 2019 года в Беларуси пройдет матчевая встреча легкоатлетических сборных Европы и США. В каждой дисциплине будут участвовать по четыре спортсмена от команды.

В сборные отберут по 72 мужчины и 72 женщины. Легкоатлеты будут соревноваться в беге на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 110 м с/б, 100 м с/б, 400 м с/б, 3000 м с препятствиями, эстафета 4x100 м, смешанная эстафета (формат уточняется), прыжки в высоту, прыжки с шестом, прыжки в длину, тройной прыжок, толкание ядра, метание диска, метание молота, метание копья. 

За победу участники получат не только медали и грамоты, но и неплохое финансовое вознаграждение. Призовой фонд турнира составит 1 миллион долларов. Мы спросили у председателя Белорусской федерации легкой атлетики Вадима Девятовского, что это за деньги, а также узнали, легко ли Беларуси было заполучить эти соревнования.



- Сложно было заполучить такой турнир?

– Конечно, непросто с учетом резонанса, который вызывает турнир. Вы же понимаете: Беларусь войдет в историю, проведя такие соревнования. О нас заговорили ведущие мировые СМИ, аудитория заинтересовалась матчем между Европой и США. Не секрет, что спортсмены из Европы и Америки задают тон в легкой атлетике, хотя, конечно, обижать спортсменов из Азии, Африки ни в коем случае не хочу.

Сама афиша, которая предполагает участие четырех лучших спортсменов от Европы и четырех от США, как минимум необычна. Плюс соревнования достаточно компактные, ради того, чтобы вложиться по таймингу, часть стайерских беговых дисциплин проводиться не будет. Естественно, такой формат будет интересен и зрителю, и телезрителю, и самим атлетам. 

Любые соревнования высокого уровня даже накануне чемпионата мира могут быть полезны, а для некоторых это последний шанс получить лицензию. Также одним из мотивов выступления будет призовой фонд турнира.

Есть ощущение, что матч между Европой и США станет грандиозным событием. Хотя и от того, как мы его проведем, будет многое зависеть.  Мы организовали несколько мероприятий, среди которых СЕО-конференция – чиновники увидели Беларусь, посмотрели на нашу страну и поняли, что хотят сюда вернуться, что в это страну невозможно не влюбиться.

Многие спортсмены успели побывать в нашей стране. В прошлом году проходил Кубок Европы на 10 000 метров, а в июне этого года – матчевая встреча сборных Беларуси, Украины, команд Балканских стран и Прибалтики.  Мы слышим реакцию спортсменов – они прибывают в состоянии шока от инфраструктуры, от Минска.

Этот турнир – хороший шаг для продвижения Беларуси, да и легкой атлетике в целом как вид спорта. Работы, которые закручиваются в связи с проведением такого мероприятия, – приятный бонус и положительный опыт. 

Время показало: мы можем справляться с самыми сложными задачами. Сейчас в нашей стране имеются специалисты высокой квалификации, которые позволяют надеяться на то, что турнир будет проведен на самом высоком уровне.

- С кем мы конкурировали за проведение матчевой встречи Европа – США?

– Было несколько городов, но, наверное, самый серьезный среди них Лондон: там и чемпионат мира проводился, и Олимпиада.  По умолчанию это город, способный выдержать самые крупные турниры. От этого вдвойне приятнее, что выбрали нашу страну.

- Вы как-то сказали, что американская сторона вносила свои корректировки. Что ее не устраивало?

– Самые обычные рабочие моменты. Например, по условиям перелетов. Цена перелета из одного штата – одна, из другого штата – иная. Мы приняли решение сразу оговорить все вопросы, чтобы потом лишний раз никто не вступал в дискуссии. Каких-то принципиальных и концептуальных условий не выдвигалось, лишь детали.

- Получается, в Минске можно будет получить лицензию на чемпионат мира?

– Да, и не только на мировой форум,, но и в Токио-2020, хотя могу ошибаться. Результаты, которые спортсмен показывает в течение года, являются критерием получения лицензии, ну и ранг турнира соответствующим должен быть. Между нашим турниром и Олимпиадой – меньше года, поэтому в Минске можно показывать достойные результаты и отбираться на Игры.

- То, что турнир проходит накануне мирового первенства, не станет причиной неприезда спортсменов в Минск?

– Как профессионал могу ответить: слово накануне – это за неделю, а в нашем случае у легкоатлетов их будет целых три. Наоборот, как раз то, что нужно. Отличный шанс проверить себя и свои силы перед мировым первенством. Конечно, Катар находится далеко от Беларуси, но ведь большинство спортсменов тренируются в Европе, выступают на этапах «Бриллиантовой лиги». Это не должно стать помехой для участия.

- Кто из звезд может приехать в Беларусь?

– Не хочу говорить заранее, может быть, сейчас назову фамилию, а человек откажется. Однозначно это будут самые топы. В ближайшее время закрепим фамилии, которые гарантировано примут участие. Но, поверьте, список будет настолько внушительным, что глаза разбегутся. Это не две или три мировых звезды, а целая россыпь.

- По какому принципу будут выбираться спортсмены?

– Американская сторона проводит свой отбор. Скорее всего, команда будет сформирована по результатам национального первенства. В Европе – на основании командного чемпионата континента.

- Кто будет заниматься приглашением спортсменов?

– Европа – все это прописано на бумагах.

- У кого из наших ребят есть шанс попасть в команду от Европы?

– Предполагаю, у многих. На попадание в топ-4 могут претендовать десяток спортсменов. В барьерах – Герман и Талай, сегодня они топ-2 в Европе.

Кроме них: Максим Недосеков (прыжки в высоту), Татьяна Холодович (метание копья), Анастасия Мирончик (прыжки), Анна Малыщик, Павел Борейша (метание молота). Это я сходу называю легкоатлетов, без подготовки, а так список можно продолжить.

- Призовой фонд турнира – 1 миллион долларов. Как он будет формироваться?

– На данный момент не могу об этом говорить. состоится большая пресс-конференция, где обо всем подробно расскажем.

- Деньги на призовой фонд пойдут из белорусского госбюджета?

– К сожалению, разглашать детали сейчас не могу. В любом случае, все будет обнародовано – дайте немного времени.

- На проведении такого турнира можно заработать?

– Для нашей страны такой турнир, в первую очередь, – престиж. На чемпионате мира в Великобритании билет стоил около 100 фунтов стерлингов, при этом стадион заполнялся с лихвой. Умножьте стоимость билета на количество мест, и выйдет сумма, превышающая призовой фонд. 

Будем ли мы продавать билеты по такой стоимости? Думаю, нет. Конечно, часть призового фонда покроет продажа билетов, часть суммы – от рекламы, но покрыть весь фонд достаточно сложно.

- Такой турнир в перспективе даст право реально претендовать на проведение чемпионата мира или Европы?

– Думаю, США, крупные страны Европы по-новому откроют для себя Беларусь, поделятся впечатлениями и эмоциями от турнира. Их мнение действительно важно. Сейчас мы на правильном пути и сделали серьезный шаг вперед для проведения ЧМ или ЧЕ по легкой атлетике в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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В сентябре 2019 года в Беларуси пройдет матчевая встреча легкоатлетических сборных Европы и США. В каждой дисциплине будут участвовать по четыре спортсмена от...
 
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