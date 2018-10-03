Три крупных международных соревнования пройдут в Беларуси до конца года

Постановлением Совета Министров от 2 октября 2018 года № 710 дополнен перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Республике Беларусь в 2018 году, утвержденный постановлением правительства от 18 декабря 2017 г. № 963.









Согласно документу:





– 25–28 октября состоятся игры Европейской баскетбольной лиги девушек (European Girls Basketball League);





– 28 октября – 2 ноября в Беларуси пройдет чемпионат мира по шашкам-100 среди юниоров, юниорок, кадетов (World Championship Youth);





– 4–7 декабря состоится международный турнир по волейболу памяти заслуженного тренера БССР П. В. Ковалева.