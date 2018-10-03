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В осаде: Россотрудничество откроет у нас четвертое представительство - в Могилеве

04.10.2018 16:01 — Разное | Партизан  
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Россотрудничество планирует открыть в Беларуси четвертое по счету представительство - в Могилеве. Ранее такие представительства уже появились в Минске, Бресте и Гомеле.

Об этом сообщила глава Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному сотрудничеству Российской Федерации (Россотрудничества) Элеонора Митрофанова во время видеомоста Минск – Ереван – Кишинев – Москва в МПЦ Sputnik Беларусь.



Напомнив о том, что работа в СНГ остается приоритетом агентства, Митрофанова рассказала, что представительства Россотрудничества работают практически во всех государствах Содружества, а в ряде стран открыто даже несколько офисов.

"В Беларуси это Минск, Брест, Гомель. И, может быть, мы будем открывать еще и в Могилеве", – сказала она.

Не исключено, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящего Форума регионов, который пройдет в Могилеве 10–12 октября.

"Мы в Беларуси стараемся работать во всех крупных городах Беларуси, поэтому считаем, что в Могилеве тоже должен быть какой-то наш опорный пункт", – пояснила Митрофанова.

Поддержка русского языка в Беларуси

Среди приоритетных направлений деятельности агентства в странах СНГ – поддержка русского языка. На вопрос, зачем в Беларуси, где подавляющее население страны говорит на русском, организовывать подобные курсы, глава Россотрудничества пояснила: 

"Вы говорите, все знают русский язык. Но если мы не будем заниматься русским языком в Беларуси, вы не будете заниматься, он очень скоро уйдет", – пояснила Митрофанова.

При этом Митрофанова подтвердила, что по-прежнему считает целесообразным придание в странах СНГ русскому языку особого статуса.

"Я исходила из того, что мы соседи. У нас общее прошлое, у нас много общего в экономике. Мы строим общее евразийское пространство. Ну какой язык здесь должен быть единый?! Нет другого языка", – пояснила свою позицию глава Россотрудничества.

"Я понимаю, что любое самостоятельное государство имеет свой собственный язык, должно его развивать и все люди должны говорить на этом языке. Это совершенно очевидно. Но, тем не менее, исходя из того, что во многих странах живут русскоязычные русские люди, — здесь есть правило уважать многоязычие", - заключила она.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Россотрудничество планирует открыть в Беларуси четвертое по счету представительство - в Могилеве. Ранее такие представительства уже появились в Минске, Бресте и...
 
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