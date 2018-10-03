В осаде: Россотрудничество откроет у нас четвертое представительство - в Могилеве

Sputnik Беларусь . Об этом сообщила глава Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному сотрудничеству Российской Федерации (Россотрудничества) Элеонора Митрофанова во время видеомоста Минск – Ереван – Кишинев – Москва в МПЦ













Напомнив о том, что работа в СНГ остается приоритетом агентства, Митрофанова рассказала, что представительства Россотрудничества работают практически во всех государствах Содружества, а в ряде стран открыто даже несколько офисов.





"В Беларуси это Минск, Брест Гомель . И, может быть, мы будем открывать еще и в Могилеве", – сказала она.





Не исключено, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящего Форума регионов, который пройдет в Могилеве 10–12 октября.





"Мы в Беларуси стараемся работать во всех крупных городах Беларуси, поэтому считаем, что в Могилеве тоже должен быть какой-то наш опорный пункт", – пояснила Митрофанова.





Поддержка русского языка в Беларуси





Среди приоритетных направлений деятельности агентства в странах СНГ – поддержка русского языка. На вопрос, зачем в Беларуси, где подавляющее население страны говорит на русском, организовывать подобные курсы, глава Россотрудничества пояснила:





"Вы говорите, все знают русский язык. Но если мы не будем заниматься русским языком в Беларуси, вы не будете заниматься, он очень скоро уйдет", – пояснила Митрофанова.





При этом Митрофанова подтвердила, что по-прежнему считает целесообразным придание в странах СНГ русскому языку особого статуса.





"Я исходила из того, что мы соседи. У нас общее прошлое, у нас много общего в экономике. Мы строим общее евразийское пространство. Ну какой язык здесь должен быть единый?! Нет другого языка", – пояснила свою позицию глава Россотрудничества.





"Я понимаю, что любое самостоятельное государство имеет свой собственный язык, должно его развивать и все люди должны говорить на этом языке. Это совершенно очевидно. Но, тем не менее, исходя из того, что во многих странах живут русскоязычные русские люди, — здесь есть правило уважать многоязычие", - заключила она.