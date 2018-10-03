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Пьяный китаец на BMW врезался в Ford газовой службы в Минске
4 октября около 5:00 утра водитель машины «БМВ 750», двигаясь по пр-ту Дзержинского со стороны центра города в направлении ул. Гурского, столкнулся с машиной «Форд Транзит» газовой службы. Водитель БМВ с места ДТП сбежал.
Самопроизвольно БМВ задним ходом начала движение и совершила наезд на бордюрный камень, выехала за пределы проезжей части дороги, где столкнулась с металлическим ограждением стройплощадки.
Личность водителя БМВ была установлена. Им оказался гражданин Китая, 1998 года рождения, который на момент прохождения медицинского освидетельствования был нетрезвым (0.48 промилле).
В отношении него составлено 6 протоков, которые будут переданы в отдел по гражданству и миграции, где будет рассмотрен вопрос о целесообразности его дальнейшего пребывания в стране, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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4 октября около 5:00 утра водитель машины «БМВ 750», двигаясь по пр-ту Дзержинского со стороны центра города в направлении ул. Гурского, столкнулся с машиной «Форд...
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