Пьяный китаец на BMW врезался в Ford газовой службы в Минске

Самопроизвольно БМВ задним ходом начала движение и совершила наезд на бордюрный камень, выехала за пределы проезжей части дороги, где столкнулась с металлическим ограждением стройплощадки.





Личность водителя БМВ была установлена. Им оказался гражданин Китая, 1998 года рождения, который на момент прохождения медицинского освидетельствования был нетрезвым (0.48 промилле).





В отношении него составлено 6 протоков, которые будут переданы в отдел по гражданству и миграции, где будет рассмотрен вопрос о целесообразности его дальнейшего пребывания в стране, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.