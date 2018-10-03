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Нефть может вырасти до $100 из-за санкций против Ирана

04.10.2018 15:33 — Разное | Партизан  
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Нефтетрейдеры делают ставки на то, что цены на нефть США могут вырасти до $100 за баррель к следующему году, до рубежа, который многие считали недосягаемым до недавнего времени из-за рекордного роста нефтедобычи в США и относительно слабого мирового спроса.

Но неизбежное возобновление санкций США против Ирана и ограничения, не дающие сырью из США попасть на рынок, спровоцировали ралли, которое подняло цену на эталон до пика 4 лет.

В то время как крупные страны-нефтепроизводители говорят о достаточном уровне предложения, хедж-фонды и спекулянты настроены крайне скептически и делают ставки на то, что рынок продолжит ралли в связи с санкциями на экспорт нефти из Ирана, которые вступят в силу 4 ноября.

На американском рынке опционов наблюдаются “бычьи” настроения. Число открытых позиций на нефть по цене $100 среди опционов “колл” на фьючерсы WTI с исполнением в декабре 2019 года - ставки на фьючерсы, которые достигнут этой цены к концу 2019 года - выросли на 30 процентов на прошлой неделе до рекордной отметки в 31.000 лотов, согласно данным Чикагской товарной биржи (CME).

“За прошедшие две недели было намного больше свидетельств того, что даже самые крупные потребители - Индия и Китай - не собираются покупать иранскую нефть с ноября”, - сказал Джон Сосер, вице-президент Mobius Risk Group.

Общий объем экспорта из Ирана снизился до 2 миллионов баррелей в сутки в сентябре с 2,8 миллиона баррелей в сутки в апреле, сообщил Институт международных финансов.

Согласно оценкам, объем снижения экспорта из Ирана может составить от 500.000 баррелей в сутки до 2 миллионов баррелей в сутки, а неопределенность относительно воздействия может в конечном итоге развернуть цены в любом направлении.

Цены на нефть сорта Brent подскочили выше $86 за баррель в среду, а американский бенчмарк West Texas Intermediate (WTI) подорожал до $76 за баррель. Котировки обеих сортов обновили максимум 4 лет.

Решение администрации Трампа возобновить санкции против Ирана были вызваны резкой переменой планов Организации стран-нефтеэкспортеров: после 18 месяцев сдерживания добычи, участники картеля договорились нарастить производство.

Затем Саудовская Аравия и Россия отдельно договорились увеличить предложение, прежде чем сообщать другим участникам картеля, в попытке успокоить американского президента Дональда Трампа, раскритиковавшего ОПЕК за рост цен.


Нефтяные рынки ожидают, что ОПЕК и Россия компенсируют снижение предложения. Объем нефтедобычи в США, достигший рекордной отметки в 11,1 миллиона баррелей, не сможет заменить ближневосточную нефть, таких как иранские сорта, на азиатских НПЗ. Кроме того, транспортные затруднения сдерживают добычу в стране.

Объем ставок на нефть по цене $100 среди колл-опцион на фьючерсы Brent с исполнением в декабре 2018 года, которые истекают в конце октября, на данный момент превышает 50.000 лотов, что больше, чем любая другая цена исполнения на этот месяц, показали данные биржи InterContinental Exchange.

Объем ставок на нефть по цене $100 среди колл-опционов на фьючерсы на сорт WTI с исполнением в декабре 2018 года, которые истекают в середине ноября, вырос до максимальной отметки более чем за четыре месяца примерно до 15.000 лотов.

 
 
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Нефтетрейдеры делают ставки на то, что цены на нефть США могут вырасти до $100 за баррель к следующему году, до рубежа, который многие считали недосягаемым до...
 
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