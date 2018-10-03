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Как заранее узнать, когда обвалится рубль

04.10.2018 16:15 — Разное | ProBusiness  
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Как заранее узнать, когда обвалится рубль
Фото с сайта regionplus.az

Какие факторы определяют динамику курсов валют — доллара, евро, белорусского и российского рубля? Об этом рассказал директор по развитию «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин.

— Как правило, для прогнозирования курсов валют используются технический и фундаментальный анализы.

Как заранее узнать, когда обвалится рубль
Александр Сабодин
Директор по развитию «ФТМ Брокерс«

Технический анализ — это исследование динамики рынка, чаще всего с помощью ценовых графиков, чтобы предугадать будущее направление движения цен. А вот фундаментальный анализ изучает и выявляет причины экономического и геополитического характера, влияющие на движения валютных курсов. На втором мы подробнее и остановимся.

Колебания на мировом рынке: основные факторы

Заседания центральных банков. Результаты заседаний центральных банков всегда оказывают существенное влияние на колебания курсов валют. В качестве примера можно привести заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США (ФРС). Действия ФРС оказывают значительное влияние на американский фондовый рынок и на мировые финансовые рынки в целом, т.к. США — это крупнейшая экономика мира. Поэтому участники пристально наблюдают за изменениями процентных ставок и операциями Федерального комитета открытого рынка, а также за заявлениями представителей ФРС, в частности, ее нынешнего главы Джерома Пауэлла.

Плановые заседания ФРС проходят восемь раз в год (каждые полтора месяца). На них рассматривается экономическая ситуация в стране, и на основании анализа определяется дальнейшая кредитно-денежная политика, принимаются директивы и определяется уровень кредитной процентной ставки продажи федеральных фондов Federal Funds Rate и значение дисконтной процентной ставки — Discount Rate (аналог ставки рефинансирования). Итоговый протокол заседания (Minutes of the FOMC) публикуется несколько дней спустя.

Базовый принцип влияния на курсы валют: повышение ставки способствует росту национальной валюты (если говорим о ставке ФРС — то доллара) на международном рынке. И наоборот, в случае снижения ставки, вероятно, снизится и курс национальной валюты.

Пример. Повышение ставки ФРС 26 сентября привело к снижению курса евро относительно доллара США .

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Как заранее узнать, когда обвалится рубль
Иллюстрация предоставлена автором

Выступление глав правительств, председателей центральных банков. Это один из факторов, который в большинстве случаев находит немедленный отклик на рынке. Достаточно часто, особенно при наличии определенных условий, подобные выступления могут не только сильно повлиять на поведение курсов валют, но и в корне изменить ситуацию на рынке.

Например, американский президент Дональд Трамп со своими практически ежедневными сообщениями в Twitter стал неотъемлемой частью потока важных финансовых новостей.

Более того, сейчас твитты Трампа могут иметь даже более серьезное влияние на рынок, чем главные макроэкономические данные.

Из последних примеров — высказывание Трампа, опубликованное в Twitter 20 сентября: «Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не продержатся в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на повышении цен на нефть! Мы запомним это. Монополия ОПЕК должна снизить цены немедленно».

Как заранее узнать, когда обвалится рубль
Скриншот из аккаунта Дональда Трампа в Twitter

Цена нефти Brent моментально отреагировала на это сообщение снижением на 1,2%:


Как заранее узнать, когда обвалится рубль
Иллюстрация предоставлена автором

А динамика курсов доллара и евро, как правило, обратно пропорциональна динамике цены нефти.

Интересно, что тот же Трамп публикует подобные посты с 6 до 10 утра по местному времени (13−17 часов по Минску и Москве). Почему именно в эти часы — можно только догадываться. Возможно, Трамп хочет таким образом задать тон на день и, как бизнесмен, понимает, что «ценные указания» власть должна давать до открытия торгов в Нью-Йорке.

Инфляция, безработица и другие макроэкономические показатели. Все эти данные оцениваются через призму того, приведет ли рост того или иного показателя к росту повышения ставки или наоборот, к снижению.

Например, для сдерживания роста динамики инфляции центробанки могут прибегнуть к повышению ставки, а, в случае повышения количества безработных, наоборот, к снижению для стимулирования экономического роста. А то, как ставка центрального банка влияет на динамику курса национальной валюты, — мы обозначили выше.

Геополитика и активы-убежища. Как гласит поговорка, деньги любят тишину. Когда возникает геополитическая напряженность в том или ином регионе, национальная валюта этой страны дешевеет. Российский рубль, например, также очень болезненно реагирует на военные конфликты вблизи территории страны. Пример тому — конфликт в Южной Осетии, военные действия в Донбассе. В качестве валюты-убежища инвесторы выбирают доллар США и, традиционно, золото, а также другие драгметаллы.

Особенности российского и белорусского валютных рынков

Валюты развивающихся стран, таких как Беларусь и Россия, менее ликвидны, и на них может оказывать влияние ряд других факторов.

Специфика белорусского валютного рынка заключается в относительно небольших его объемах. Согласно статистике Национального банка Беларуси, среднедневной оборот валютного рынка составляет порядка $ 267 млн, что весьма немного по мировым меркам.

В то же время, на рынке присутствуют крупные игроки, субъекты хозяйствования, которые могут выступить с предложением о покупке/продажи валюты на сумму свыше $ 20 млн и оказать влияние на динамику курсообразования.

Также влияние на курсообразование оказывают и сезонные факторы, например, покупка валюты для погашения кредитов в начале и конце месяца, квартальная налоговая отчетность и т.д.

Не говоря уже о внешних факторах, таких как колебания доллара, евро, российского рубля и других валют на мировом валютном рынке.

Примером может послужить официальный курс доллара по отношению к белорусскому рублю, который по состоянию на 26 сентября составлял 2,0882, а к 1 октября вырос до 2,1121. Произошло это в связи с ростом курса доллара на международном рынке.

Кроме того, Нацбанк отслеживает диапазон колебания как валютной корзины, так отдельных валют и в случае выхода курса за пределы определенного коридора может вмешаться, покупая или продавая ту или иную валюту.

В методике расчета этого коридора принимали участие эксперты МВФ. Сама методика является служебной информацией — чтобы не допустить манипулирования котировками со стороны арбитражеров. Что, например, имело место в 2014 году в России, когда при желании все участники рынка могли спрогнозировать новые границы курса российского рубля и спровоцировать рост волатильности на валютном рынке за счет спекулятивных операций.

Как заранее узнать, когда обвалится рубль
Фото с сайта news.21.by

Кстати, бытует мнение, что регулятор может выходить на рынок только с целью поддержания белорусского рубля. На самом деле Нацбнак в том числе может и периодически продавал иностранные валюты с целью остановить рост национальной валюты.

Российский валютный рынок во многом зависит от цен на нефть. Ни для кого уже не секрет, что доход бюджета России более чем на 50% зависит от валютной выручки за продажу нефтепродуктов. И хотя делаются попытки снизить зависимость экономики от «нефтяной иглы», сегодня и в ближайшие несколько лет ситуация точно не изменится.

Кроме того, в последние годы определяющими для рынка стали санкции со стороны США. В первую очередь они опасны тем, что могут привести к проблемам при заимствовании кредитов как госструктурам, так и частным компаниям. Соответственно это может спровоцировать дефицит иностранной валюты .

Еще один фактор для российского валютного рынка — спекулятивные сделки. Объем торгов по валютной паре EUR/USD составляет сотни миллиардов долларов в день, и повлиять на курс отдельным участникам рынка очень сложно. А вот объем торгов с российским рублем гораздо меньше и отдельные игроки могут раскачать рынок и заработать на колебании курсов валют.

Также не будем забывать, что сильный российский рубль не выгоден российской экономике с точки зрения развития экспорта. Кроме того, если доходы бюджета падают, правительство может частично сбалансировать снижение доходов за счет роста курса доллара в стране. Ведь каждый доллар из валютной выручки будет стоить в рублях больше. А бюджет верстается только в национальной валюте.

Также, как и для любой экспортно ориентированной экономики, влияние на динамику российского рубля может оказать и ситуация в мировой экономике в целом. Снижение роста мировой экономики может привести к снижению спроса на нефтепродукты и другие сырьевые товары.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Какие факторы определяют динамику курсов валют - доллара, евро, белорусского и российского рубля? Об этом рассказал директор по развитию «ФТМ Брокерс» Александр...
 
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