Сейм Латвии принял решение о публикации картотеки КГБ СССР





Сейм Латвии, в четверг, 4 октября, принял в окончательном чтении закон о публикации интернете документов Комитета госбезопасности СССР.

За публикацию картотеки КГБ проголосовало большинство депутатов.

"Согласно принятому закону, будут опубликованы агентурные картотеки, картотека учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников КГБ, содержащие информацию о штатных сотрудниках и имеющиеся в архивах описания Центрального комитета компартии Латвии", - сказали в президиуме Сейма.

Центру документирования последствий тоталитаризма поручено до 3 декабря передать документы Латвийскому национальному архиву для публикации на его сайте до 31 декабря 2018 года. С 1 мая 2019 года планируется публикация и других документов КГБ.

Планируется также опубликовать журналы регистрации личных и рабочих дел агентов КГБ, исключенных из органов агентов и резидентов и материалы неудавшейся вербовки, а также оперативные дела КГБ и другие документы КГБ и его предшественников, пишут РИА Новости. http://ria.ru