В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Педагогов поздравляют с профессиональным праздником – Днём учителя! Уважаемые педагоги, работники образования и ветераны педагогического труда Дрибинщины! Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником –...

Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём учителя!По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель — тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче.Ваша профессия — одна из самых необходимых и востребованных в обществе. Именно Вы несёте детям знания, воспитываете в них лучшие качества: добро, милосердие и патриотизм, а самое главное — учите самостоятельно мыслить и принимать решения.Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования многие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе.Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.