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Педагогов поздравляют с профессиональным праздником – Днём учителя!

04.10.2018 — Разное | Савецкая вёска  
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Педагогов поздравляют с профессиональным праздником – Днём учителя!
Уважаемые педагоги, работники образования и ветераны педагогического труда Дрибинщины!
Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днём учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой Учитель  — тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче.
Ваша профессия  — одна из самых необходимых и востребованных в обществе. Именно Вы несёте детям знания, воспитываете в них лучшие качества: добро, милосердие и патриотизм, а самое главное  — учите самостоятельно мыслить и принимать решения.
Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования многие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе.
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.
 
 
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Уважаемые педагоги, работники образования и ветераны педагогического труда Дрибинщины! Примите самые тёплые поздравления с вашим профессиональным праздником –...
 
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