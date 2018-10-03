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Первый этап акции «Молодёжь за безопасность»
04.10.2018 — Разное | Асiповiцкi край
В рамках первого этапа республиканской акции «Молодежь за безопасность» спасатели посетили домовладения многодетных семей, провели профилактические беседы с детьми и вручили им наглядно-изобразительную продукцию. Вместе с представителями РЦСОН и юными активистами БМООСП, спасатели посетили домовладения ветеранов ВОВ, одинокопроживающих пенсионеров, инвалидов и оказали помощь в различных бытовых вопросах.
Инспектор ГПиВсО районного отдела лейтенант внутренней службы А.С.Токарев
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В рамках первого этапа республиканской акции «Молодежь за безопасность» спасатели посетили домовладения многодетных семей, провели профилактические беседы с...
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