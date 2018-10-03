Молодёжь за безопасность

На территории района с 24 сентября по 12 октября проходит республиканская акция «Молодежь за безопасность». Акция приурочена ко дню рождения Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных (БМООСП) и направлена на популяризацию профессии и знаний о безопасности. Акция проходить в 3 этапа.

С 24 сентября по 2 октября спасатели и активисты БМООСП окажут помощь в бытовых вопросах ветеранам ВОВ, одиноким пенсионерам, одинокопроживающим инвалидам и многодетным семьям. С 3 по 10 октября работники МЧС посетят общеобразовательные учреждения и социальные приюты. Финальное мероприятие с 11 по 12 октября пройдет в местах с массовым пребыванием людей, где все желающие могут принять участие в конкурсах и викторинах.

Инспектор ГПиВсО районного отдела лейтенант внутренней службы А.С.Токарев