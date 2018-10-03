Более 300 тысяч белорусов болеют сахарным диабетом

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Согласно статистике, на учете с первым типом диабета состоят 17 475 человек, 2-го — 299 597, гестационным — 357, другими специфическими типами — 2327.На развитие диабета в том числе влияет избыточная масса тела и неправильное питание. По результатам национального STEPS-исследования факторов риска неинфекционных заболеваний, в том числе сахарного диабета, установлено, что более 60% белорусов имеют избыточную массу тела, 25% — ожирение, почти 73% потребляют менее пяти фруктов или овощей в день.Напомним, что экономические потери из-за неинфекционных заболеваний белорусов в 13 раз превышают затраты на их лечение. Под неинфекционными заболеваниями в первую очередь подразумеваются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет и хронические болезни легких.По мнению Батыра Бердыклычева, представителя Всемирной организации здравоохранения в Беларуси, данные об экономических потерях — серьезный аргумент в пользу профилактики неинфекционных заболеваний. Наиболее эффективно, по его словам, это работает в области профилактики курения, чрезмерного употребления алкоголя и потребления соли.