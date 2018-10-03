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Реставратор костела под Островцом упал с лесов и умер

04.10.2018 16:48 — Разное | UDF  
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Фото: СК
Бригада из трех рабочих забесплатно помогала с отделкой сайдингом костела в деревне Клющаны Островецкого района, передает пресс-служба СК.

Для работ на высоте мужчины использовали самодельные строительные леса. Вскоре леса отошли от наружной стены здания из-за неустойчивой установки. Что привело к падению 30-летнего рабочего, жителя Сморгони, с высоты более 3,5 метров. Мужчина скончался на месте до приезда скорой.

Милиция проводит проверку и экспертизы, собирает материалы, опросила очевидцев.

Установлено, что строительная бригада давно занимается аналогичными работами по заказам без государственной регистрации. Использует оборудование, не отвечающее требованием техники безопасности.

По окончанию проверки будут приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших гибели человека.

Реставратор костела под Островцом упал с лесов и умер

 
 
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