Реставратор костела под Островцом упал с лесов и умер

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Для работ на высоте мужчины использовали самодельные строительные леса. Вскоре леса отошли от наружной стены здания из-за неустойчивой установки. Что привело к падению 30-летнего рабочего, жителя Сморгони, с высоты более 3,5 метров. Мужчина скончался на месте до приезда скорой.Милиция проводит проверку и экспертизы, собирает материалы, опросила очевидцев.Установлено, что строительная бригада давно занимается аналогичными работами по заказам без государственной регистрации. Использует оборудование, не отвечающее требованием техники безопасности.По окончанию проверки будут приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших гибели человека.