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Новак: существует риск, что нефть может подняться до $100 за баррель

04.10.2018 17:20 — Разное | Интерфакс  
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Цена на нефть может уже этой осенью достичь $100 за баррель, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Такой риск есть, добавил он.

"Это не очень хорошо было бы в целом для экономики потребителей и для производителей, потому что создаются риски потом возможного падения цены. Но, тем не менее, такие риски, что нефть может подняться до $100 за баррель, сегодня существуют. Я не исключаю такой вариант, поскольку очень много неопределенностей (на рынке)", - сказал он в интервью Business FM.

"Если у нас сегодня цена $86/барр., а вчера она была $85/барр., то есть за день поднялась цена на 1$, при том, что до окончательного решения о санкциях, которые могут быть введены против Ирана, еще целый месяц. Рынок очень нервничает, очень эмоционален - все на "Российской энергетической неделе" отмечали это. А когда на рынке такие неопределенности и эмоциональность, то трейдеры и участники рынка могут, принимая решение, ориентироваться на эти неопределенности, и цены могут расти", - пояснил А.Новак.

 
 
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Цена на нефть может уже этой осенью достичь $100 за баррель, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. Такой риск есть, добавил он.
 
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