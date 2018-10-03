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Сотрудники ГРУ совершали кибератаки на WADA, USADA, Спортивный арбитражный суд, ФИФА - Минюст США

04.10.2018 17:08 — Разное | Интерфакс  
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Минюст США в четверг обвинил российских хакеров, связанных с ГРУ, в попытке атаковать американские и международные антидопинговые агентства и спортивные федерации.

"Подзащитные обвиняются в... попытке взломать компьютеры и сети по всему миру. Жертвы этих незаконных действий - антидопинговые агентства и организации в США и за их пределами, такие как WADA, USADA, Спортивный арбитражный суд, Международная ассоциация легкоатлетических федераций, ФИФА и еще 34 другие организации", - сообщил на пресс-конференции Минюста США прокурор Скотт Брэйди.

"Жертвами атак стали примерно 250 атлетов из 30 стран", - подчеркнул он.

Ранее в четверг министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд объявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британцев смогли предотвратить хакерскую атаку четверых россиян на Организацию по запрещению химического оружия. Среди целей хакеров они назвали данные по расследованию отравления в Солсбери и о крушении авиалайнера MH17 на Украине.

 
 
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Минюст США в четверг обвинил российских хакеров, связанных с ГРУ, в попытке атаковать американские и международные антидопинговые агентства и спортивные...
 
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