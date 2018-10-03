В США предъявлены обвинения в кибератаках семи сотрудникам российской военной разведки

Министерство юстиции США предъявило обвинения семи сотрудником ГРУ, сообщил помощник генерального прокурора США Джон Демерс.

"Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их союзников", - заявил Дж.Демерс в четверг журналистам.

Фамилии обвиняемых в Минюсте США не сообщили.