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В США предъявлены обвинения в кибератаках семи сотрудникам российской военной разведки
Министерство юстиции США предъявило обвинения семи сотрудником ГРУ, сообщил помощник генерального прокурора США Джон Демерс.
"Мы объявляем о предъявлении обвинения семи российским военнослужащим в нарушении нескольких американских уголовных законов для проведения вредоносной кибердеятельности против США и их союзников", - заявил Дж.Демерс в четверг журналистам.
Фамилии обвиняемых в Минюсте США не сообщили.
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Министерство юстиции США предъявило обвинения семи сотрудником ГРУ, сообщил помощник генерального прокурора США Джон Демерс. "Мы объявляем о предъявлении...
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