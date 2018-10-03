БАТЭ проведет первый матч в Лиге Европы без Анатолия Капского. Онлайн TUT!

Футболисты БАТЭ проведут первый матч на евроарене без своего легендарного руководителя Анатолия Капского , который ушел из жизни 22 сентября. Сегодня в 22.00 на поле «Борисов-Арены» «желто-синие» примут греческий ПАОК.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

4 года назад ПАОК уже играл на поле «Борисов-Арены», правда, не против БАТЭ, а минского «Динамо» в групповой стадии Лиги Европы. Как это было, можно вспомнить здесь . Скажем лишь, что ничего хорошего дуэли с двукратным чемионом Греции динамовцам не принесли.

Впрочем, с тех пор многое изменилось, а в составе ПАОКа с того времени остался лишь вратарь Панайотис Гликос, да и тот не попал в заявку на предстоящий поединок в Борисове.

А вот тогдашний капитан минского «Динамо» Игорь Стасевич нынче выйдет на поле с капитанской повязкой в составе БАТЭ.

Не поможет БАТЭ в предстоящей встрече сербский защитник Александар Филипович, удаленный с поля в концовке предыдущего поединка в Венгрии против «Види».

Еще один серб, защитник Неманья Милунович не сыграет из-за проблем со здоровьем. Под вопросом и участие Александра Глеба, который успел приболеть, пока залечивал травму.

Вообще же настроение у БАТЭ боевое. По признанию главкома борисовчан Алексея Баги, команду вдохновила сенсационная победа ЦСКА над «Реалом» . Белорусский рулевой армейцев Виктор Гончаренко посвятил тот успех памяти Анатолия Капского.

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Для зрителей, которые поздним холодным вечером придут поддержать БАТЭ, клуб приготовил небольшой сюрприз .

Болельщики обнаружат на своих местах заламинированные листы формата А3. Зрителей просят поднять эти листы над головами клубной эмблемой к полю во время звучания гимна Лиги Европы — перед началом игры.



Фото: fcbate.by

Это поможет сделать чашу стадиона яркой и добавить положительных эмоций болельщикам и команде Алексея Баги. положительных эмоций. Затем эти листы нужно сложить по линиям сгиба — и с помощью получившихся трещоток активно поддерживать команду на протяжении 90 минут.

Напомним, что в стартовом туре Лиги Европы БАТЭ стартовал с выездной победы над венгерским «Види» (2:0), а ПАОК дома проиграл английскому «Челси» (0:1). Победа, да еще выездная, на старте прибавила борисовчанам шансов на завоевание путевки в плей-офф. Поэтому цена очков противостояния в Борисове становится еще выше как для белорусской, так и для греческой команды.

В лагере ПАОКа заявляют, что поражение от «Челси» уже забыто, и что в Борисов гости едут за победой. Учитывая, как уверенно ПАОК стартовал в чемионате Греции, где лидирует с 13 очками после 5 туров (и это несмотря на стартовую позицию в минус 2 очка в качестве дисциплинарного наказания за поведение болельщиков), основания для таких смелых планов имеются. Но тренерский штаб борисовчан подметил и то, как ПАОК по-разному проводит домашние и выездные матчи. На выезде соперник борисовчан действует намного осторожнее.

В составе ПАОКа очень много легионеров, представляющих такие мощные футбольные державы, как Италия, Испания, Португалия, Бразилия, Голландия, Англия. Имеются также чужестранцы из Румыни, Сербии, Египта, Марокко и даже экзотического Кабо-Верде. Ряды ПАОКа укрепил и бескомпромиссный викинг Понтус Вернблум, который в прошлые годы стал любимцем болельщиков московского ЦСКА. Но минувшим летом «универсальный солдат» перебрался в Грецию. Есть в ПАОКе и украинские футболисты — защитник Евгений Хачериди и хавбек Евгений Шахов.

Подробнее о составе и главных звездах ПАОКа можно узнать из нашего анонса групповой стадии Лиги Европы .

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Отметим, что за последние 10 лет ПАОК в седьмой раз играет на групповом этапе Лиги Европы (2011, 2012, 2014−2018). За предыдущие 9 лет команда четырежды пробивалась в весеннюю стадию, но всякий раз выбывала в первом раунде плей-офф.

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча БАТЭ — ПАОК.