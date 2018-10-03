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БАТЭ проведет первый матч в Лиге Европы без Анатолия Капского. Онлайн TUT!
Футболисты БАТЭ проведут первый матч на евроарене без своего легендарного руководителя
4 года назад ПАОК уже играл на поле «Борисов-Арены», правда, не против БАТЭ, а минского «Динамо» в групповой стадии Лиги Европы. Как это было,
Впрочем, с тех пор многое изменилось, а в составе ПАОКа с того времени остался лишь вратарь Панайотис Гликос, да и тот не попал в заявку на предстоящий поединок в Борисове.
А вот тогдашний капитан минского «Динамо» Игорь Стасевич нынче выйдет на поле с капитанской повязкой в составе БАТЭ.
Не поможет БАТЭ в предстоящей встрече сербский защитник Александар Филипович, удаленный с поля в концовке предыдущего поединка в Венгрии против «Види».
Еще один серб, защитник Неманья Милунович не сыграет из-за проблем со здоровьем. Под вопросом и участие Александра Глеба, который успел приболеть, пока залечивал травму.
Вообще же настроение у БАТЭ боевое. По признанию главкома борисовчан Алексея Баги, команду вдохновила сенсационная
Для зрителей, которые поздним холодным вечером придут поддержать БАТЭ, клуб
Болельщики обнаружат на своих местах заламинированные листы формата А3. Зрителей просят поднять эти листы над головами клубной эмблемой к полю во время звучания гимна Лиги Европы — перед началом игры.
Это поможет сделать чашу стадиона яркой и добавить положительных эмоций болельщикам и команде Алексея Баги. положительных эмоций. Затем эти листы нужно сложить по линиям сгиба — и с помощью получившихся трещоток активно поддерживать команду на протяжении 90 минут.
Напомним, что в стартовом туре Лиги Европы БАТЭ стартовал с выездной победы над венгерским «Види» (2:0), а ПАОК дома проиграл английскому «Челси» (0:1). Победа, да еще выездная, на старте прибавила борисовчанам шансов на завоевание путевки в плей-офф. Поэтому цена очков противостояния в Борисове становится еще выше как для белорусской, так и для греческой команды.
В лагере ПАОКа заявляют, что поражение от «Челси» уже забыто, и что в Борисов гости едут за победой. Учитывая, как уверенно ПАОК стартовал в чемионате Греции, где лидирует с 13 очками после 5 туров (и это несмотря на стартовую позицию в минус 2 очка в качестве дисциплинарного наказания за поведение болельщиков), основания для таких смелых планов имеются. Но тренерский штаб борисовчан подметил и то, как ПАОК по-разному проводит домашние и выездные матчи. На выезде соперник борисовчан действует намного осторожнее.
В составе ПАОКа очень много легионеров, представляющих такие мощные футбольные державы, как Италия, Испания, Португалия, Бразилия, Голландия, Англия. Имеются также чужестранцы из Румыни, Сербии, Египта, Марокко и даже экзотического Кабо-Верде. Ряды ПАОКа укрепил и бескомпромиссный викинг Понтус Вернблум, который в прошлые годы стал любимцем болельщиков московского ЦСКА. Но минувшим летом «универсальный солдат» перебрался в Грецию. Есть в ПАОКе и украинские футболисты — защитник Евгений Хачериди и хавбек Евгений Шахов.
Подробнее о составе и главных звездах ПАОКа можно узнать из нашего
Отметим, что за последние 10 лет ПАОК в седьмой раз играет на групповом этапе Лиги Европы (2011, 2012, 2014−2018). За предыдущие 9 лет команда четырежды пробивалась в весеннюю стадию, но всякий раз выбывала в первом раунде плей-офф.
SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча БАТЭ — ПАОК.
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Футболисты БАТЭ проведут первый матч на евроарене без своего легендарного руководителя Анатолия Капского, который ушел из жизни 22 сентября. Сегодня в 22.00 на поле...
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