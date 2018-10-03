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Фильм «Хрусталь» в Беларуси посмотрели более 18 тысяч зрителей

04.10.2018 17:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В белорусских кинотеатрах фильм «Хрусталь» посмотрели более 18 тысяч зрителей.

По информации «АРТ Корпорейшн», в сумме по всей стране фильм посмотрели 18 184 зрителя, а кассовые сборы ленты составили 109 120 рублей.

Фильм «Хрусталь» в Беларуси посмотрели более 18 тысяч зрителей

В Минске фильм посмотрели 15 380 зрителей (96 381 рубль), в регионах сеансы посетили 2 804 зрителя (12 739 рублей).

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Лента не уступила по популярности громких блокбастерам. Например, два уик-энда «Хрусталь» занимал третье место столичного бокс-офиса, а прокат картины продлили на две недели.

«Я думаю, люди уйдут с этим ощущением освобождения, свободы и любви»: режиссер Дарья Жук о фильме (читать далее). 

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В белорусских кинотеатрах фильм «Хрусталь» посмотрели более 18 тысяч зрителей. По информации «АРТ Корпорейшн», в сумме по всей стране фильм...
 
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