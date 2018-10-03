Более 1 млн деталей и 13 тысяч часов работы. Во Франции представили копию гиперкара, выполненную из конструктора

Новости Франции. Более 1 млн деталей и 13 тысяч часов работы. Сенсационный экспонат представили на Парижской выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полноразмерная копия гиперкара, не считая шин и металлического каркаса, авто полностью собрано из конструктора, в том числе и двигатель. 2304 миниатюрных мотора позволяют машине разогнаться до 30 км/час. Ну а вес «большой игрушки» составил полторы тонны.