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Веном, звезда Леди Гаги и «пацанская» драма с Козловским. Что смотреть в кино с 4 октября: советует критик
Пока за окном сыро и ветрено, появляется подходящее время, чтобы сходить в кино. В первую неделю октября на больших экранах зрителя ждет встреча с агрессивным и разумным инопланетным существом, мелодрама о любви и успехе с Леди Гагой в главной роли и драма о простых парнях из Владивостока, чья дружба висит на волоске.
Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.
Веном
В журналиста Эдди Брока вселяется инопланетное разумное существо – Веном, обладающий разумом и сверхсилой. Он попадает на Землю благодаря деятельности миллиардера Карлтона Дрэйка, который проводит опыты над людьми. Именно Дрэйка Брок хотел вывести на чистую воду, после чего потерял работу и уверенность в себе, но приобрел инопланетного компаньона.
Антон Коляго:
Черный клановец
Темнокожий полицейский Рон под прикрытием внедряется в ку-клукс-клан. Правда общается с основателем клуба парень только по телефону. На общее собрание организации вместо Рона отправляется его коллега – еврей Флип Циммерман, который отлично играет свою роль. Удастся ли героям сохранить свои секреты в тайне и разоблачить преступников?
Антон Коляго:
Звезда родилась
Кантри-музыкант Джексон встречает в баре юную певицу Элли, которая поражает его своим голосом. Джексон не только влюбляется в девушку, но и помогает ей построить карьеру. Популярность Элли идет в гору, а карьера Джексона катится под откос. Это ставит под удар отношения пары.
Антон Коляго:
На районе
Вова и Киса из Владивостока зарабатывают на жизнь нелегальной деятельностью. Однажды друзья получают заказ от местного авторитета, за выполнение которого каждый будет солидно вознагражден. Вова не хочет продолжать так жить и хочет отказаться, а Киса – нет. И тут уже не только дело под угрозой, но и многолетняя дружба.
Антон Коляго:
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Веном, звезда Леди Гаги и «пацанская» драма с Козловским. Что смотреть в кино с 4 октября: советует критик
Пока за окном сыро и ветрено, появляется подходящее время, чтобы сходить в кино. В первую неделю октября на больших экранах зрителя ждет встреча с агрессивным и...
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