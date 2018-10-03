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Веном, звезда Леди Гаги и «пацанская» драма с Козловским. Что смотреть в кино с 4 октября: советует критик

04.10.2018 16:56 — Разное | СТВ  
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Пока за окном сыро и ветрено, появляется подходящее время, чтобы сходить в кино. В первую неделю октября на больших экранах зрителя ждет встреча с агрессивным и разумным инопланетным существом, мелодрама о любви и успехе с Леди Гагой в главной роли и драма о простых парнях из Владивостока, чья дружба висит на волоске.

Поможет с выбором кинообозреватель Антон Коляго.

Веном

Веном, звезда Леди Гаги и «пацанская» драма с Козловским. Что смотреть в кино с 4 октября: советует критик
Фото: imdb.com

В журналиста Эдди Брока вселяется инопланетное разумное существо – Веном, обладающий разумом и сверхсилой. Он попадает на Землю благодаря деятельности миллиардера Карлтона Дрэйка, который проводит опыты над людьми. Именно Дрэйка Брок хотел вывести на чистую воду, после чего потерял работу и уверенность в себе, но приобрел инопланетного компаньона.

Антон Коляго:
Фанаты одного из самых харизматичных комиксных злодеев, скорее всего, выйдут из зала разочарованными. «Веном» получится совсем не страшным и не кровавым, да и играет фильм, со своим скомканным сюжетом и устаревшими спецэффектами, в низшей лиге современных блокбастеров. По сути, комедиограф Рубен Фляйшер снова ненароком снял комедию: скетчевая структура, иногда действительно неплохие шутки и уморительные ужимки Тома Харди спасают кино от полного провала.

Черный клановец

Веном, звезда Леди Гаги и «пацанская» драма с Козловским. Что смотреть в кино с 4 октября: советует критик
Фото: Focus Features

Темнокожий полицейский Рон под прикрытием внедряется в ку-клукс-клан. Правда общается с основателем клуба парень только по телефону. На общее собрание организации вместо Рона отправляется его коллега – еврей Флип Циммерман, который отлично играет свою роль. Удастся ли героям сохранить свои секреты в тайне и разоблачить преступников?

Антон Коляго:
Легенда афроамериканского кино Спайк Ли уже успел в мае покорить Каннский кинофестиваль своим ярким и громким антирасистским манифестом. Пусть это кино может выглядеть несколько старомодным и прямолинейным, зато его энергии, драйву и тому, как Ли совмещает в одной истории сатиру, абсурд, ретро и социальную драму, может позавидовать весь режиссерский молодняк.

Звезда родилась

Веном, звезда Леди Гаги и «пацанская» драма с Козловским. Что смотреть в кино с 4 октября: советует критик
Фото: WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC.

Кантри-музыкант Джексон встречает в баре юную певицу Элли, которая поражает его своим голосом. Джексон не только влюбляется в девушку, но и помогает ей построить карьеру. Популярность Элли идет в гору, а карьера Джексона катится под откос. Это ставит под удар отношения пары.

Антон Коляго:
Это уже третий ремейк одноименного голливудского мюзикла 1937 года, но первая работа Брэдли Купера как режиссера и первое появление Леди Гаги в главной роли в большом кино. Именно она, пожалуй, и есть главное достоинство и откровение фильма – поп-звезда уверенно наиграла если не на «Оскар», то на номинацию уж точно. В остальном же ничего особенного: люби, будь собой, следуй за мечтой и все в таком духе, но для особо сентиментального зрителя «Звезда родилась» вполне может стать новым «Титаником».

На районе

Веном, звезда Леди Гаги и «пацанская» драма с Козловским. Что смотреть в кино с 4 октября: советует критик
Фото: instagram.com/olyazueva_official

Вова и Киса из Владивостока зарабатывают на жизнь нелегальной деятельностью. Однажды друзья получают заказ от местного авторитета, за выполнение которого каждый будет солидно вознагражден. Вова не хочет продолжать так жить и хочет отказаться, а Киса – нет. И тут уже не только дело под угрозой, но и многолетняя дружба.

Антон Коляго:
Данила Козловский меняется местами со своей девушкой Ольгой Зуевой – сначала актер ее снимал в «Тренере», теперь она в режиссерском кресле, а он предстает на экране в новом для себя образе взрослого гопника. Как бы Данила ни старался, получилось не очень убедительно, да и сам фильм вышел совсем уж неизобретательной «пацанской» драмой со всеми вытекающими клише. Зато Владивосток, как оказалось, – очень уж красивый город.

 
 
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Пока за окном сыро и ветрено, появляется подходящее время, чтобы сходить в кино. В первую неделю октября на больших экранах зрителя ждет встреча с агрессивным и...
 
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