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Старейшеший ВУЗ Беларуси со 105-летней историей. Могилёвский госуниверситет имени А.Кулешова отмечает юбилей

04.10.2018 16:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Один из старейших ВУЗов страны – Могилевский госуниверситет имени Кулешова – отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Готовить педагогов здесь начали 105 лет назад – еще перед Первой мировой войной.

Старейшеший ВУЗ Беларуси со 105-летней историей. Могилёвский госуниверситет имени А.Кулешова отмечает юбилей

Старейшеший ВУЗ Беларуси со 105-летней историей. Могилёвский госуниверситет имени А.Кулешова отмечает юбилей

Выпускники тогда еще учительского института были востребованы в разных уголках большой империи. В советское время ВУЗ развивался, открывались новые факультеты и специальности. В конце XX века институт сменил название и стал классическим университетом, где готовят кадры по 30 специальностям для самых разных отраслей.

Старейшеший ВУЗ Беларуси со 105-летней историей. Могилёвский госуниверситет имени А.Кулешова отмечает юбилей

Мария Юрченко, студент Могилевского государственного университета им. А.Кулешова:
Обстановка здесь очень дружелюбная. Все учителя стараются нам дать не только знания, но и опыт, практику, чтобы уже после окончания университета мы могли воспользоваться знаниями на практике.

Старейшеший ВУЗ Беларуси со 105-летней историей. Могилёвский госуниверситет имени А.Кулешова отмечает юбилей

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке:
Гэта месца, дзе я стаў прафесійным гісторыкам, дзе мяне навучылі азам спецыяльнасці і далі ўсё неабходнае для далейшага прафесійнага кар’ернага ўзросту.

Старейшеший ВУЗ Беларуси со 105-летней историей. Могилёвский госуниверситет имени А.Кулешова отмечает юбилей

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета им. А.Кулешова:
Мы развиваем партнерские отношения с нашими зарубежными коллегами. В первую очередь, с Китаем, со странами Западной Европы. И мы видим будущее в том, чтобы создавать совместные образовательные программы.

За время существования Могилевский университет выпустил более 70 тысяч специалистов. Среди них немало известных людей. Образование здесь получил и Президент Беларуси. Александр Лукашенко учился на историческом факультете. Об этом можно узнать в Зале Славы университета, который открыли к юбилею.

 
 
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Новости Беларуси. Один из старейших ВУЗов страны – Могилевский госуниверситет имени Кулешова – отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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