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Старейшеший ВУЗ Беларуси со 105-летней историей. Могилёвский госуниверситет имени А.Кулешова отмечает юбилей
Новости Беларуси. Один из старейших ВУЗов страны – Могилевский госуниверситет имени Кулешова – отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Готовить педагогов здесь начали 105 лет назад – еще перед Первой мировой войной.
Выпускники тогда еще учительского института были востребованы в разных уголках большой империи. В советское время ВУЗ развивался, открывались новые факультеты и специальности. В конце XX века институт сменил название и стал классическим университетом, где готовят кадры по 30 специальностям для самых разных отраслей.
Мария Юрченко, студент Могилевского государственного университета им. А.Кулешова:
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке:
Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета им. А.Кулешова:
За время существования Могилевский университет выпустил более 70 тысяч специалистов. Среди них немало известных людей. Образование здесь получил и Президент Беларуси. Александр Лукашенко учился на историческом факультете. Об этом можно узнать в Зале Славы университета, который открыли к юбилею.
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Старейшеший ВУЗ Беларуси со 105-летней историей. Могилёвский госуниверситет имени А.Кулешова отмечает юбилей
Новости Беларуси. Один из старейших ВУЗов страны – Могилевский госуниверситет имени Кулешова – отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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