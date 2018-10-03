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В Пинске мужчина скрылся с места пожара - спустя час его доставили в реанимацию с ожогами
2 октября в Пинске на улице Володарского произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, пристроенном к жилому деревянному дому, принадлежащему 48-летнему пинчанину.
Огнем повреждены кровля, стены и имущество в хозяйственной постройке и наружная стена жилого дома на площади 12 квадратных метров.
Спустя час после происшествия в ГРОЧС поступило сообщение из центральной больницы о том, что бригадой «скорой помощи» с термическими ожогами (15% тела) был доставлен в отделение реанимации 43-летний мужчина.
Оказалось, что ожоги пинчанин получил, когда находился в гостях в недавно горевшем доме, а затем скрылся с места происшествия. Причина пожара устанавливается.
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2 октября в Пинске на улице Володарского произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, пристроенном к жилому деревянному дому, принадлежащему 48-летнему...
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