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В Пинске мужчина скрылся с места пожара - спустя час его доставили в реанимацию с ожогами

04.10.2018 18:01 — Разное | Партизан  
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2 октября в Пинске на улице Володарского произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, пристроенном к жилому деревянному дому, принадлежащему 48-летнему пинчанину.

Огнем повреждены кровля, стены и имущество в хозяйственной постройке и наружная стена жилого дома на площади 12 квадратных метров.

Спустя час после происшествия в ГРОЧС поступило сообщение из центральной больницы о том, что бригадой «скорой помощи» с термическими ожогами (15% тела) был доставлен в отделение реанимации 43-летний мужчина.


Оказалось, что ожоги пинчанин получил, когда находился в гостях в недавно горевшем доме, а затем скрылся с места происшествия. Причина пожара устанавливается.

 
 
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2 октября в Пинске на улице Володарского произошел пожар в деревянном хозяйственном строении, пристроенном к жилому деревянному дому, принадлежащему 48-летнему...
 
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