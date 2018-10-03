В Пинске мужчина скрылся с места пожара - спустя час его доставили в реанимацию с ожогами

Огнем повреждены кровля, стены и имущество в хозяйственной постройке и наружная стена жилого дома на площади 12 квадратных метров.





Спустя час после происшествия в ГРОЧС поступило сообщение из центральной больницы о том, что бригадой «скорой помощи» с термическими ожогами (15% тела) был доставлен в отделение реанимации 43-летний мужчина.









Оказалось, что ожоги пинчанин получил, когда находился в гостях в недавно горевшем доме, а затем скрылся с места происшествия. Причина пожара устанавливается.