«Росме будут предъявлены несколько обвинений», - сообщило агентство в заявлении в среду.





Ее арестовали после трех раундов допросов, касающихся государственного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB), со счетов которого, по заявлениям американских властей, пропало более $4,5 миллиардов.





Агентство не сообщило, касаются ли выдвинутые против первой леди обвинения дела о 1MDB. Адвокат 66-летней женщины сказал, что ее адвокаты не знают, какие именно обвинения предъявлены.





Ранее, малайзийская комиссия по борьбе с коррупцией (МАКК) арестовала бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака по дополнительным обвинениям в хищении средств через государственный инвестиционный фонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB).





По данным комитета, он перевел 2,6 млрд малайзийских ринггитов ($627,79 млн) на свои счета.













Наджиб Разак предстанет перед судом в четверг. Комиссия будет сотрудничать с полицией для записи заявления Раджиба Назака в связи с расследованием отмывания денег перед тем, как экс-премьер отправится в суд.





Политик отрицает какие-либо неправомерные действия.





С момента поражения на выборах в мае Наджибу Разаку были предъявлены несколько обвинений в служебном преступлении, злоупотреблении властью, отмывании денег.





Дело, связанное с 1MDB, о предполагаемом отмывании денег и взяточничестве расследуется по меньшей мере шестью странами, включая Сингапур, Швейцарию и США. По информации Reuters, Министерство юстиции США заявило в гражданских исках, что более $4,5 млрд из 1MDB были отмыты через сложную сеть транзакций и подставных компаний.





Бывший премьер-министр Малайзии был задержан по подозрению в коррупции 3 июля.





В 2015 году Разака также подозревали в получении средств от фонда 1MDB. Однако в январе 2016 года генеральная прокуратура Малайзии сняла с Разака все обвинения в коррупции и признала перевод $681 млн на его личный банковский счет подарком от королевской семьи Саудовской Аравии.





Наджиб Разак был премьер-министром Малайзии с 2009 по 2018 год.





Напомним, дочь экс-премьера Малайзии Нуриана Наджва замужем за пасынком брата президента Казахстана Данияром Кесикбаевым. Свадьба прошла в марте 2015 года.