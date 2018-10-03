ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Антикоррупционная комиссия Малайзии арестовала жену бывшего премьера

04.10.2018 17:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Антикоррупционная комиссия Малайзии арестовала в среду бывшую первую леди страны Росму Мансор, суд предъявит ей обвинения в отмывании денег, передает Reuters со ссылкой на сообщение ведомства.

«Росме будут предъявлены несколько обвинений», - сообщило агентство в заявлении в среду.

Ее арестовали после трех раундов допросов, касающихся государственного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB), со счетов которого, по заявлениям американских властей, пропало более $4,5 миллиардов.

Агентство не сообщило, касаются ли выдвинутые против первой леди обвинения дела о 1MDB. Адвокат 66-летней женщины сказал, что ее адвокаты не знают, какие именно обвинения предъявлены.

Ранее, малайзийская комиссия по борьбе с коррупцией (МАКК) арестовала бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака по дополнительным обвинениям в хищении средств через государственный инвестиционный фонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB). 

По данным комитета, он перевел 2,6 млрд малайзийских ринггитов ($627,79 млн) на свои счета.



Наджиб Разак предстанет перед судом в четверг. Комиссия будет сотрудничать с полицией для записи заявления Раджиба Назака в связи с расследованием отмывания денег перед тем, как экс-премьер отправится в суд.

Политик отрицает какие-либо неправомерные действия.

С момента поражения на выборах в мае Наджибу Разаку были предъявлены несколько обвинений в служебном преступлении, злоупотреблении властью, отмывании денег.

Дело, связанное с 1MDB, о предполагаемом отмывании денег и взяточничестве расследуется по меньшей мере шестью странами, включая Сингапур, Швейцарию и США. По информации Reuters, Министерство юстиции США заявило в гражданских исках, что более $4,5 млрд из 1MDB были отмыты через сложную сеть транзакций и подставных компаний.

Бывший премьер-министр Малайзии был задержан по подозрению в коррупции 3 июля.

В 2015 году Разака также подозревали в получении средств от фонда 1MDB. Однако в январе 2016 года генеральная прокуратура Малайзии сняла с Разака все обвинения в коррупции и признала перевод $681 млн на его личный банковский счет подарком от королевской семьи Саудовской Аравии.

Наджиб Разак был премьер-министром Малайзии с 2009 по 2018 год.

Напомним, дочь экс-премьера Малайзии Нуриана Наджва замужем за пасынком брата президента Казахстана Данияром Кесикбаевым. Свадьба прошла в марте 2015 года.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антикоррупционная комиссия Малайзии арестовала в среду бывшую первую леди страны Росму Мансор, суд предъявит ей обвинения в отмывании денег, передает Reuters со...
 
Новости дня
Новости разные
 
БАТЭ проведет первый матч в Лиге Европы без Анатолия Капского. Онлайн TUT!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика