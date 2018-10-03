Экономику Беларуси поддерживает рост доходов населения. Но это ненадолго

Вanki24.by объясняют причины и строят прогнозы. объясняют причины и строят прогнозы.





Белорусский статкомитет проводит несколько оценок валового внутреннего продукта (ВВП). Первая оценка называется оперативной и публикуется на следующий месяц после отчетного периода. Первая оценка ВВП страдает наибольшей неточностью.





Часть статистики поступает в Белстат с квартальной периодичностью. Поэтому для недостающих месячных данных статорганы обычно применяют экстраполяцию и экспертные оценки.





Как правило, в периоды роста допущения Белстата занижают темповые показатели, а в периоды спада — завышают. Так произошло и в 2018 году. Если по первой оценке ВВП Беларуси вырос за первое полугодие на 4,5%, то по второй — на 4,6%.





Вторая оценка проводится для каждого квартала и выходит примерно через 3 месяца после его окончания. По первой оценке ВВП рассчитывают только одним методом — производственным, по второй — тремя методами.





Согласно второй оценке, в первом квартале ВВП Беларуси увеличился на 5,2%, во втором — на 3,9%. Налицо замедление темпов роста. Экономика буксует по мере подъема базы сравнения по 2017 году.





Белстат зафиксировал ухудшение ситуации в сфере производства. Упали индексы сельского хозяйства, промышленности, энергетики и строительства. В целом, по производственной сфере прирост сократился с 8,3% в январе—марте до 5,6% в апреле—июне.





Зато в сфере услуг все довольно неплохо. В первом квартале добавленная стоимость выросла на 3%, во втором — на 3,1%. Хорошие показатели демонстрирует торговля, а драйвером роста является сектор информации и связи. В этот сектор входят IT-компании, интернет-провайдеры, операторы мобильной связи.





Если проанализировать динамику ВВП по потокам расходов, то окажется, что рост нашей экономики пока держится на потреблении домашних хозяйств. Власти последовательно повышают зарплаты в госсекторе, за ними вынуждены тянуться и частники. Как результат, потребление белорусов в первом квартале увеличилось на 8,9%, во втором — на 10,3%.





А вот с другими источниками роста стало туго. Валовое накопление основного капитала (читай: инвестиции) в январе—марте выросло на 17%, в апреле—июне — лишь на 7%. Видимо, государство больше не в состоянии само раздувать инвестиции, а зарубежные инвесторы в Беларусь отнюдь не спешат.









Вклад чистого экспорта тоже упал, но это отчасти связано с сезонностью и запретами на поставки мясомолочной продукции в Россию.





Третий квартал по внешнему сектору также будет неважным. Июль—сентябрь по росту ВВП будет хуже января—марта и апреля—июня.





Рекордно низкий урожай зерновых в сельском хозяйстве приводит к обвалу показателей АПК. Промышленность страдает от проблем с курсом и доступом на российский рынок. Инвестиционная активность в реальном секторе затухает.





Скорее всего, в конце года Белстат подсчитает, что рост ВВП за третий квартал составит менее 3%. Без принятия действенных мер экономика Беларуси вкатится в 2019 год примерно на 2%-м росте. Этого недостаточно, чтобы сокращать отставание от остального мира.