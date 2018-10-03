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"Это жесть!" Посмотрите, в каких условиях государство предлагает жить за $95 в месяц

04.10.2018 17:27 — Разное | Партизан  
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Читательница mogilev.online прислала в редакцию фотографии, сделанные по адресу Димитрова 37, кв. 45. Это арендное жилье, которое сдает администрация Октябрьского района за 169 рублей в месяц.
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«Это жесть…в каких условиях на предлагает жить государство, ещё и за деньги!!!!!« — возмущенно пишет читательница.

Квартира действительно выглядит отвратительно. Весь набор: заклеенные скотчем розетки, облезлые заплесневелые стены и т. д. Лучше один раз увидеть:

Справедливости ради, отметим, что на сайте администрации честно указано: квартира нуждается в ремонте. 

Правда, неясно, на каких условиях должен осуществляться этот ремонт. К примеру, частные квартиросдатчики обычно не берут плату за жилье, если жильцы его ремонтируют, либо вычитают траты на ремонт из оплаты. 

Готова ли поступить подобным образом администрация Октябрьского района, если кто-то все-таки решится въехать в этот "клоповник" и привести его в божеский вид своими силами?


 
 
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Читательница mogilev.online прислала в редакцию фотографии, сделанные по адресу Димитрова 37, кв. 45. Это арендное жилье, которое сдает администрация Октябрьского района...
 
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