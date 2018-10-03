"Это жесть!" Посмотрите, в каких условиях государство предлагает жить за $95 в месяц

«Это жесть…в каких условиях на предлагает жить государство, ещё и за деньги!!!!!« — возмущенно пишет читательница.





Квартира действительно выглядит отвратительно. Весь набор: заклеенные скотчем розетки, облезлые заплесневелые стены и т. д. Лучше один раз увидеть:





Справедливости ради, отметим, что на сайте администрации честно указано: квартира нуждается в ремонте.





Правда, неясно, на каких условиях должен осуществляться этот ремонт. К примеру, частные квартиросдатчики обычно не берут плату за жилье, если жильцы его ремонтируют, либо вычитают траты на ремонт из оплаты.





Готова ли поступить подобным образом администрация Октябрьского района, если кто-то все-таки решится въехать в этот "клоповник" и привести его в божеский вид своими силами?



